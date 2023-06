Il gruppo Folk Engium di Gangi ha partecipato, ieri, a Roma alla festa europea della musica. Una festa dove hanno preso parte una selezione tra cori, bande musicali e gruppi folk dei 750 comuni italiani che hanno aderito al progetto nazionale “Il Turismo delle Radici”. Il gruppo Folk Engium ha rappresentato la Sicilia dopo aver vinto una selezione comparativa.

I vari gruppi, provenienti da ogni angolo d’Italia, sono stati accolti nel piazzale della Farnesina dal vice presidente del consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani. Ad accompagnare il gruppo Engium gli assessori Stefano Sauro e Tiziana Ballistreri.

Il sindaco Giuseppe Ferrarello: “E’ un orgoglio e un onore per Gangi e i gangitani, con il nostro gruppo Folk, poter rappresentare la nostra isola in una manifestazione così importante a livello internazionale, un ringraziamento a nome mio e della comunità che rappresento va al ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani che si sta spendendo per questo importante progetto di valorizzazione del Turismo delle Radici”.

“Il Turismo delle Radici” è un progetto, un grande evento di richiamo internazionale, previsto per il 2024, che propone un ampio raggio di offerte turistiche e culturali indirizzate alla vasta platea di italo-discendenti e di oriundi italiani nel mondo (stimati in circa 80 milioni). Un’offerta turistica votata a incentivare gli italiani residenti all’estero o i loro discendenti alla conoscenza della storia familiare per riappropriarsi della cultura delle loro origini anche attraverso tradizioni, testimonianze, artigianato e gastronomia. L’idea del progetto è quello di attrarre visitatori.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.