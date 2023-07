GANGI SUMMER 2023: CLOU CON JAZZ FESTIVAL, SAGRA DELLA SPIGA, NOTTE BIANCA E CONCERTO DI ROY PACI

Blackout Palermo, Marino (Consigliere Ottava Circoscrizione, PD): “Centinaia di cittadini e attività commerciali senza luce, Enel potenzi le infrastrutture e migliori il servizio in città”.

Nelle ultime 72 ore varie zone della città sono state colpite da interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica, come ad esempio avvenuto in via dei Cantieri, in via Sciuti e al Borgo Vecchio, ciò comportando spesso anche la mancanza di acqua. La rete elettrica,...