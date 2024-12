Catania, 30 novembre 2024 – La proposta della figura del Garante della persona anziana, in sinergia con la legge regionale 21 dicembre 2021, n. 34, è stata al centro dell’incontro tra la Fnp Pensionati Cisl di Catania e Vincenzo Magra, sindaco di Mascalucia. Per il sindacato dei pensionati cislini etnei, presenti il segretario generale Giacomo Giuliano, e il segretario territoriale Nuccio Anastasi.

«Abbiamo presentato anche al Comune di Mascalucia – ha dichiarato Giuliano – la proposta elaborata dalla Cisl e dalla Fnp Cisl di Catania per l’istituzione della figura del Garante della persona anziana. Abbiamo registrato la disponibilità del sindaco Magra a discutere la proposta in giunta e auspichiamo che anche nel centro pedemontano la proposta trovi accoglienza, come già avvenuto nel Comune di Catania, dove ha già avuto il via libera della giunta municipale e ora attende il pronunciamento delle commissioni e del consiglio comunale».

Il garante della persona anziana, come previsto dalla legge regionale 21 dicembre 2021, n. 34, non solo assicurerebbe azioni di tutela, di monitoraggio e di sostegno alla persona anziana, ma incarnerebbe anche una significativa svolta culturale nell’approccio e negli orientamenti rivolti alla persona in terza età.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.