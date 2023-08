Sarà Gaspare Grammatico il protagonista del secondo incontro in programma martedì 8 agosto alle ore 19.30 nell’ambito della rassegna letteraria “Racconti d’Estate”, organizzata dal Comune di Misiliscemi con la libreria Ubik di Erice. Al lido Baia Tre Torri di Marausa sarà presentato il libro “Una questione di equilibrio”. L’autore converserà con la giornalista Jana Cardinale.

Il libro:

Un tranquillo venerdì mattina di aprile, a Trapani, nella cantina della propria villa, viene ritrovato il cadavere di un uomo, barbaramente torturato. Si tratta dell’enologo Platimiro Greco, volto noto del piccolo schermo per via delle frequenti e burrascose ospitate in un programma per addetti ai lavori. Il caso viene affidato al commissario Antonio Indelicato, per tutti Nenè. Un uomo semplice, senza poteri speciali, se non forse quello di aver cresciuto da solo la figlia Sara, quattordici anni all’anagrafe ma trenta nella testa, dato che la madre ha preferito cambiare vita alla nascita della piccola, piantandoli in asso. Grazie all’aiuto della sua brillante squadra composta dalla vice Salvina Russo e da un meticolosissimo capo della Scientifica, Nenè capisce in fretta che la vittima aveva più nemici che amici – e tutti con un valido movente per vendicarsi. Per sbrogliare la matassa, Nenè dovrà trovare il punto di equilibrio oltre il quale una persona ferita si trasforma in assassino. Un romanzo pieno di colpi di scena, a tratti ironico e costellato da figure e da una città indimenticabili. La prima indagine di un nuovo commissario un po’ distratto, talvolta malinconico, appassionato di libri e sempre in bilico, come tutti noi, tra lavoro e vita privata.

Gaspare Grammatico è nato a Trapani, dove torna appena può. Vive tra Torino e Milano. Autore tv, da anni lavora nella squadra del programma televisivo “Fratelli di Crozza”. I diritti cinematografici di questo romanzo sono stati opzionati da BiBi Film, società che ha coprodotto la serie Le indagini di Lolita Lobosco.

La rassegna si concluderà il 22 agosto con l’incontro con Margherita Giacalone, autrice de “Il Mistificatore”.

