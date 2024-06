In occasione del restauro del organo a canne della chiesa San giovanni Battista di baida in palermo in data 21 Giugno 2024 alle ore 21 il coro polifonico san giovanni battista si esibirà in un concerto di musica sacra per coro organo e orchestra . Sotto la direzione artistica e preparato dal giovane musicista benedetto pillitteri .,Verrano eseguiti brani di Bach , mozart, sgarlata e frisina . A dirigere il coro e l’orchestra sarà il maestro Salvatore ferraro . Spiccano il soprano Sara semilia , l’oboista dario pillitteri , il tenore pierluigi mazzamuto e il violinista vittorio gucciardo . Il coro polifonico San Giovanni Battista nasce a Palermo nel marzo del 2012 per promuove l’esperienza corale in ambito amatoriale.

E’ stato fondato e diretto con grande passione e sensibilità dal giovane musicista Benedetto Pillitteri. Il coro “San Giovanni Battista” vanta un vasto repertorio classico di musica sacra e profana che spazia dal ‘600 ai giorni nostri. Esso è una formazione modulare che a seconda delle occasioni prevede la collaborazione con altri gruppi corali e strumentali. L’attività annuale del coro “S.Giovanni Battista” si esprime con la massima visibilità nell’eccellenza del Concerto di Natale che si svolge ogni anno a dicembre presso la chiesa di Baida in Palermo alla presenza di un pubblico foltissimo. Grande è l’attesa per questo appuntamento tradizionale. In passato il coro si è esibito presso la chiesa dell’Olivella in Palermo e nella rettoria Regina Pacis di Trapani.

Luogo: PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA BAIDA , Piazza Baida palermo , 1

Data Inizio: 21/06/2024

Data Fine: 21/06/2024

Ora: 21:00

Artista: Coro polifonico San giovanni Battista

Prezzo: 0.00

