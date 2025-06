Gela. Ottime, da elogiare sono le iniziative del Dott. Arancio, e dei consiglieri per contrastare il fenomeno delirante delle problematiche mentali; droga?, alcol?, infelicità?,.. quali possono essere i fattori scatenanti…Ci rendiamo conto, è difficile capire, individuare una persona con tale problematica, se da un lato è facile aiutare una persona con evidente disabilità fisiche, è arduo interpretare una persona che apparentemente sembrerebbe in condizioni cognitive normali. Sempre più spesso noi professionisti siamo costretti ad applicare lo studio della psicologia per non cadere nella provocazione di soggetti apparentemente normali ma di fatto: devono essere attenzionati. Notiamo da tempo, gente ferma davanti alle attività, studi, uffici che hanno un solo scopo non fare entrare clienti, assistiti, frequentatori, investitori; il loro scopo creare un danno economico, di immagine, professionale, sociale e personale all’operatore economico. Ricordiamo è compito dello Stato trovare la soluzione al grave problema e tutelare tutti gli operatori economici (professionisti, imprenditori, commercianti), i crimini anche se compiuti da persone con deficit cognitivi devono essere perseguiti, la legge deve essere dinamica, elastica, veloce a interpretare la metamorfosi criminale e trovare gli anticorpi giuridici, se occorre con l’emanazione di nuove e più efficaci Leggi. Ecco come riconoscere una persona con gravi problemi di tipo cognitivo psichiatrico, utile per le famiglie, gli amici e la società.

(Tratto da una ricerca su internet) – “La schizofrenia è un disturbo mentale complesso che si manifesta con una varietà di sintomi, tra cui deliri, allucinazioni, pensiero disorganizzato e comportamento anormale, oltre a sintomi negativi come l’appiattimento affettivo e l’isolamento sociale.



Sintomi principali: · Sintomi positivi (psicotici): · Deliri: False credenze che non sono basate sulla realtà, come deliri di persecuzione o di grandezza, odio verso gli altri. · Allucinazioni: Percezioni sensoriali che non sono reali, come sentire voci o vedere cose che non ci sono, il malato mentale odia, diffama, ingiuria, calunnia. · Pensiero e linguaggio disorganizzati: Difficoltà a organizzare i pensieri e a parlare in modo logico e comprensibile. · Comportamento bizzarro, aggressivo o disorganizzato: Ad esempio, movimenti strani, incapacità di svolgere attività quotidiane o difficoltà nel mantenere l’igiene personale. Ira senza motivo, voce alta e quasi incomprensibile, cambi di umore in pochi minuti. · Sintomi negativi: · Appiattimento affettivo: Diminuzione o assenza di espressioni emotive, difficoltà a mantenere il contatto visivo, aggressività. · Alogia: Povertà di linguaggio o difficoltà a parlare. · Avolizione: Mancanza di motivazione e difficoltà a portare a termine le attività quotidiane. · Isolamento sociale: Ritiro dalle relazioni sociali e difficoltà a interagire con gli altri. · Sintomi cognitivi:· Difficoltà di attenzione e concentrazione: Difficoltà a mantenere l’attenzione su un compito o a concentrarsi. · Problemi di memoria: Difficoltà a ricordare informazioni o eventi. · Difficoltà di apprendimento: Difficoltà ad acquisire nuove conoscenze o abilità. Fattori che possono influenzare l’insorgenza dei sintomi: Fattori genetici: La schizofrenia può avere una componente ereditaria. Fattori ambientali: Stress, traumi, uso di sostanze, possono giocare un ruolo nello sviluppo della malattia. Fattori neurobiologici: Alterazioni nel funzionamento del cervello possono contribuire alla comparsa dei sintomi. Importante: È fondamentale rivolgersi a un professionista della salute mentale se si sospetta di avere la schizofrenia o se si notano cambiamenti significativi nel comportamento o nel modo di pensare di una persona cara.” Ipotizziamo e, se i schizofrenici venissero utilizzati per recare danno e cercare di danneggiare gli operatori economici gelesi con la diffamazione diffusa e incontrollata; lascio a voi il quesito, il ragionamento e, il libero pensiero.



