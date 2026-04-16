Sarà la giornalista di fama internazionale Barbara Serra l’ospite d’onore del “Forum del Fare VI”, l’iniziativa promossa dall’associazione civica Gela Brainstorming APS, in programma domenica 19 aprile 2026, alle ore 10:30, presso “La Capannina” di Gela.

L’evento gode del prestigioso patrocinio del Comune di Gela. A fare gli onori di casa saranno il Sindaco Terenziano Di Stefano e l’Assessore alla Cultura. Tra gli intervenuti è prevista la partecipazione dell’intera rappresentanza politica comunale, con in testa la Commissione Cultura e gli onorevoli del territorio, a testimonianza della rilevanza istituzionale dell’appuntamento.

Il Forum del Fare si conferma un evento ormai riconosciuto come uno spazio di confronto, dialogo e approfondimento culturale, pensato per accogliere voci autorevoli e stimolare una riflessione pubblica sui grandi temi del presente e della memoria collettiva. Un contenitore di idee in cui il dibattito rappresenta un valore centrale e in cui il pensiero critico trova terreno fertile.





Protagonista di questa sesta edizione sarà dunque Barbara Serra, volto noto del giornalismo internazionale, giornalista di Sky News UK e di origini gelesi. A Gela presenterà il suo ultimo libro, Fascismo in famiglia, un’opera intensa e significativa che affronta il rapporto tra memoria privata e storia nazionale. Nel volume, l’autrice parte dalla figura del nonno per sviluppare una riflessione più ampia sul modo in cui le vicende familiari possano intrecciarsi profondamente con le pagine più controverse della storia d’Italia.

Attraverso documenti, ricordi personali e considerazioni lucide, il libro ricostruisce un percorso che non si limita alla dimensione autobiografica, ma si apre a interrogativi più ampi sul peso del passato, sull’eredità culturale e politica del fascismo e sulle tracce che esso continua a lasciare nella società contemporanea. Un lavoro che invita a guardare dentro le pieghe della storia familiare per comprendere meglio anche quelle della storia collettiva.





La presenza di Barbara Serra rappresenta per la città di Gela un’occasione di particolare rilievo culturale, offrendo al pubblico la possibilità di confrontarsi con una giornalista di grande esperienza e con un tema di straordinaria attualità, capace di suscitare riflessioni profonde sul rapporto tra memoria, identità e futuro.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Franco Gallo, che accompagnerà il dialogo con l’autrice e guiderà il pubblico in un momento di approfondimento destinato a coniugare dimensione letteraria, analisi storica e riflessione civile.

L’evento si preannuncia dunque come un’importante occasione di partecipazione e confronto, confermando ancora una volta la volontà di Gela Brainstorming APS di promuovere iniziative di spessore, capaci di arricchire il dibattito culturale cittadino e di coinvolgere la comunità su temi di grande rilevanza.

Luogo: La Capannina, Via Mazzara del Vallo, 33, GELA, CALTANISSETTA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.