Ha preso il via “GenerArti 2”, il progetto che l’I.I.S. Verona Trento-Majorana di Messina, in continuità con quanto realizzato lo scorso anno, ha messo a punto all’interno della più ampia iniziativa “Arte. Di ogni Genere”, promossa dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Sicilia, e rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado con l’intento di educare gli studenti, attraverso l’arte e la multimedialità, ai valori della legalità, del rispetto della persona e delle differenze di genere, con particolare attenzione al fenomeno della violenza sulle donne.





Pur distinguendosi per la sua marcata connotazione tecnologica e per il suo costante impegno verso l’innovazione, con il progetto Generati 2 l’IIS Verona Trento, oggi guidato dal Dirigente Scolastico prof. Luigi Genovese, continua a rivolgere la sua attenzione all’educazione all’affettività, proseguendo il percorso già avviato dalle iniziative su questa delicata tematica realizzate negli anni precedenti dalla Dirigente scolastica prof.ssa Simonetta Di Prima.

In linea con la scorsa edizione, nel progetto GenerArti 2 sono state messe a punto attività formative, laboratoriali e creativo/espressivo, che si pongono come obiettivi principali la promozione di percorsi di consapevolezza corporea ed emotivo-affettiva. Nell’attuale edizione, inoltre, assume un ruolo centrale l’opera d’arte, intesa non solo come canale comunicativo privilegiato, ma come potente strumento di espressione e rigenerazione personale.





Le iniziative previste dal progetto sono state strutturate con l’intento di generare un processo trasformativo ed evolutivo, agendo su una duplice dimensione. A livello individuale, il percorso mira a potenziare la consapevolezza emotiva e a decostruire stereotipi, pregiudizi e comportamenti disfunzionali. Sul piano relazionale, l’obiettivo è ridefinire il dialogo tra pari e con il mondo degli adulti, sviluppando un senso critico contro ogni forma di disparità e violenza per favorire la diffusione della cultura dell’inclusione e del rispetto.

Il progetto si rivolge a tutti gli studenti delle classi terze appartenenti ai sei indirizzi presenti all’interno dell’I.I.S. Verona Trento-Majorana, ai quali saranno rivolte attività formative e laboratoriali curate da un’arteterapeuta e da una psicologa.





Gli studenti delle classi quarte e quinte dell’indirizzo di Grafica e Comunicazione, per la specificità dell’indirizzo, saranno inoltre coinvolti in attività laboratoriali curate da un video maker e finalizzate alla realizzazione del prodotto multimediale finale: un vid-cast/micrometraggio avente come tema centrale l’educazione all’affettività e l’intelligenza emotiva.

Il progetto dedica anche una particolare attenzione alle famiglie attraverso incontri di sostegno alla genitorialità. GenerArti 2 si concluderà alla fine di giugno 2026 con un evento nel corso del quale verrà presentato il prodotto finale, testimonianza dell’esperienza vissuta e della consapevolezza acquisita dagli studenti sul tema trattato.





Insieme al Ds Luigi Genovese sono coinvolte diverse figure professionali: la referente di progetto prof.ssa Antonella Donato, le tutor interne prof.sse Ivana Risitano e Caterina Zirilli, le docenti interne specializzate per le attività di sostegno, prof.sse Daniela Ceccio e Sabrina Scarbaci. Il progetto prevede inoltre la partecipazione di esperti esterni, l’arteterapeuta dott.ssa Claudia Bertuccelli e il video-maker dott. Giuseppe Ministeri e delle Associazioni EOS ed Evaluna di Messina.

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