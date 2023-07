Genitori connessi a Danisinni: incontro di educazione digitale al Villaggio per Crescere

di Press Service

06/07/2023

Dal cyberbullismo al phubbing passando dalle fake news, un incontro di educazione digitale con l’associazione Genitori Connessi al Villaggio per Crescere al Borgo Sociale Danisinni a Palermo. Un appuntamento in programma venerdì 7 luglio, alle ore 16 in piazza Danisinni a ingresso gratuito, per riflettere sui temi legati all’uso consapevole delle tecnologie digitali, per interrogarsi su quali siano le opportunità e i rischi.

L’incontro è dedicato principalmente ai genitori che vogliano conoscere i pericoli ma anche le opportunità della rete attraverso una panoramica di quelle che sono le nuove tecnologie, adottando uno sguardo critico e attento. Obiettivo dell’associazione Genitori Connessi, infatti, è quello di costruire una rete di genitori, ragazzi e ragazze, insegnanti ed educatori che con consapevolezza sappiano contrastare i pericoli del web per grandi e piccoli, sfruttandone le potenzialità.

Cyberbullismo, Hate Speech, Revenge porn, Body shaming online: come proteggere i propri figli o le proprie figlie? Questo il tema principale dell’incontro che si svolge presso “Un Villaggio per Crescere” di Palermo.

Cos’è Un Villaggio per Crescere? È un progetto proposto e coordinato dal Centro per la Salute del Bambino grazie al quale, in tutta Italia, vengono aperti spazi gratuiti dove bambine e bambini, da 0 a 6 anni, e le loro famiglie possono incontrarsi e passare del tempo di qualità insieme. Per tutte le info è possibile seguire il gruppo: www.facebook.com/groups/villaggiopalermo.

L’incontro è gratuito, è necessaria la prenotazione scrivendo a 380 3406337 o a palermo@villaggiopercrescere.it.

