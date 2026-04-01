Un viaggio simbolico tra talento, inclusione e possibilità. È questo il cuore della mostra “Geografie possibili: le bussole dei talenti”, che sarà inaugurata giovedì 2 aprile 2026 alle ore 16:00.

L’esposizione, parte integrante del progetto “In viaggio con il KaltaBronte”, rappresenta un percorso creativo e sociale capace di raccontare storie, visioni e potenzialità attraverso linguaggi espressivi innovativi. Il KaltaBronte – definito come “animale fantastico che fa quel che non potrebbe saper fare” – diventa metafora potente di crescita, trasformazione e superamento dei limiti.

Promossa con il coinvolgimento di enti istituzionali e realtà del terzo settore, tra cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le disabilità, la Regione Siciliana, il Comune di Caltagirone e diverse cooperative sociali, l’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione delle competenze e dei talenti, con particolare attenzione all’inclusione sociale.

La mostra sarà visitabile a Caltagirone presso Villa Patti, in Via Santa Maria di Gesù 43, dal 2 aprile al 31 maggio 2026.

A Bronte, invece, l’esposizione sarà visitabile esclusivamente nella giornata del 2 aprile 2026, in occasione dell’inaugurazione. Ingresso libero in entrambe le mostre.

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