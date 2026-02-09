Si sono ufficialmente insediate le nuove Consulte Provinciali dei Geologi di Messina (mercoledì 5 febbraio) e dei Geologi di Palermo (giovedì 6 febbraio), nominate dal Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi di Sicilia, che opereranno per il quadriennio 2025–2029.

Per quanto riguarda Messina, l’organismo è composto dai geologi Giuseppa Pollina, Antonella Bertino, Gianluca Ciavirella, Domenico Feminò, Giuliana Campanella, Giuseppe Mauro Pizzuto, Carmelo Genovese, Gabriele Fiumara e Alessandro Zingales. A coordinare i lavori della Consulta sarà Antonella Bertino, affiancata dal collega Gabriele Fiumara nel ruolo di segretario.





La Consulta di Palermo è invece composta dai geologi Annamaria Collura, Pietro Cangialosi, Andrea Conte, Federico Ganci, Paolo Messina, Nicola Rigonat, Riccardo Ferraro, Alessandra Giorgianni e Giuseppe Firemi. Il ruolo di coordinatore è stato affidato a Federico Ganci; Annamaria Collura invece ricoprirà la carica di segretario.

Una nuova squadra, formata da volti nuovi e da gradite conferme, è chiamata a rappresentare una professione che assume un ruolo sempre più centrale nei temi della sicurezza, della tutela del territorio e della gestione del rischio. Mai come in questo momento storico, caratterizzato da eventi climatici sempre più estremi che interessano un territorio già fragile, la Consulta si pone come interlocutore privilegiato tra professionisti, cittadini, istituzioni pubbliche e mondo produttivo.





Un nuovo inizio, dunque, orientato a promuovere e rafforzare la cultura geologica nel territorio siciliano, a partire dal potenziamento della formazione e della divulgazione scientifica sulle tematiche ambientali e del rischio, che rendono la geologia una disciplina imprescindibile per la salvaguardia e la tutela del Paese.

La Consulta provinciale di Messina lavorerà a supporto del Consiglio regionale dell’Ordine, già rappresentato in provincia dal segretario Francesco Gregorio e dal consigliere Gabriele Denaro. Nel contesto territoriale di Palermo, la Consulta sarà chiamata a svolgere un ruolo di supporto alle attività ordinistiche, operando in raccordo con il Vicepresidente Giorgio Cecchini e con i Consiglieri Salvatore Palmeri ed Elisa Tamburo.

