È stato Francesco Fiorino, in gara per il comune di Alimena, ad aggiudicarsi la XXXVI Giostra dei Ventimiglia, il tradizionale torneo cavalleresco che ogni estate trasforma Geraci Siculo in un autentico borgo medievale, riportando in vita la storia dell’antica Contea dei Ventimiglia. La manifestazione, tra gli appuntamenti più attesi dell’estate nelle Madonie, ha richiamato 33 tra cavalieri e amazzoni provenienti non solo dalla Città Metropolitana di Palermo, ma anche dalle province di Messina ed Enna, confermando la crescita e il prestigio di un evento che unisce rievocazione storica, sport e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. Sul podio, alle spalle del vincitore, si sono classificati Eduardo Di Gangi, in rappresentanza del comune di Scillato e Luigi Viso, cavaliere del comune di Roccapalumba. Oltre all’ambito titolo, Francesco Fiorino ha ricevuto la Coppa del Comune di Geraci Siculo, la Coppa del Conte Alduino Ventimiglia di Monteforte e un premio di 750 euro, messo a disposizione dai Fratelli Giaconia. Al secondo classificato sono andati la coppa e un premio di 500 euro, offerto dalla Cava San Giorgio; mentre il terzo ha ricevuto la coppa e un premio di 250 euro, donato dalla ditta Sopet. Premio speciale “Monta del Cavallo purosangue arabo” a Eb Majid, dell’allevatore geracese Giuseppe Corradino, assegnato all’amazzone Selene Moratto in gara per il comune di Campofelice di Roccella. Tutte le aziende sostenitrici dell’iniziativa hanno sede a Geraci Siculo, a testimonianza del forte legame tra la manifestazione e il tessuto economico locale.

La Giostra rappresenta il momento culminante di una rievocazione storica che ogni anno fa rivivere il glorioso passato della Contea dei Ventimiglia, uno dei più importanti stati feudali della Sicilia medievale. Cortei in abiti trecenteschi, spettacoli, accampamenti storici, musica, antichi mestieri e giochi cavallereschi trasformano il borgo in un grande palcoscenico a cielo aperto, valorizzando un patrimonio identitario che coinvolge decine di comuni appartenuti all’antica Contea. “La Giostra dei Ventimiglia – dichiara il sindaco di Geraci Siculo, Luigi Iuppa – è molto più di una competizione equestre. È un appuntamento che racconta la nostra storia, rafforza il senso di appartenenza della comunità e promuove Geraci Siculo come uno dei borghi medievali più autentici della Sicilia. Vedere tanti cavalieri provenienti da diverse province e migliaia di persone condividere con noi questa festa è motivo di grande orgoglio. Un ringraziamento va ai cavalieri, ai volontari, alle associazioni, agli sponsor, agli organizzatori e a tutti coloro che, con passione e impegno, hanno reso possibile un’edizione di grande successo, contribuendo a tramandare una tradizione che rappresenta uno dei simboli della nostra identità”.

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