UN ALTRO SUCCESSO PER LA RETE DE I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA IN SICILIA, CHE FA IL “BIS” DOPO LA VITTORIA DI FERLA DELLO SCORSO ANNO

L’eccellenza siciliana torna a brillare nel panorama nazionale della sostenibilità e della valorizzazione del paesaggio. Il Comune di Geraci Siculo (Palermo) ha conquistato il “Premio Livio Scattolini 2026” trionfando nella categoria “Borgo Verde”. Questo traguardo segna un momento importante per la rete de I Borghi più belli d’Italia in Sicilia: per il secondo anno consecutivo, infatti, un borgo dell’isola si aggiudica il primo posto in questa specifica categoria, succedendo alla vittoria di Ferla ottenuta nel 2025.





Il Premio Livio Scattolini e la categoria “Borgo Verde”

Promosso dall’associazione I Borghi più belli d’Italia, il Premio Livio Scattolini viene conferito con cadenza annuale ai Comuni associati alla rete. Il riconoscimento nasce con la volontà di celebrare e mantenere vivo il ricordo del compianto Vice Presidente e Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico dell’associazione. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare e premiare i percorsi di miglioramento attuati a favore della qualità della vita dei residenti e dei sistemi di accoglienza e ospitalità, affinché diventino un punto di riferimento per tutti gli associati.

La categoria “Borgo Verde” premia i borghi che si sono distinti per aver attivato efficaci piani di sviluppo ambientale e paesaggistico: l’innovazione e la sostenibilità rappresentano infatti elementi fondamentali per poter far parte del circuito de I Borghi più belli d’Italia.





Un borgo immerso nella natura e nelle tradizioni

La candidatura vincente di Geraci Siculo, presentata dal Sindaco Luigi Iuppa, ha messo in luce un lavoro profondo e radicato che tiene insieme comunità, tutela del paesaggio e antiche tradizioni. Geraci Siculo è un borgo immerso nel verde lussureggiante del Parco naturale delle Madonie, in un sito di estremo pregio naturalistico, con una densa presenza di boschi e alberi monumentali.

Per valorizzare questo grande patrimonio, la Comunità di Geraci Siculo porta avanti numerose attività volte all’innovazione e alla sostenibilità ambientale. L’azione dell’amministrazione ha incentivato politiche di rispetto dell’ambiente che permettessero all’uomo di vivere in equilibrio con la natura circostante, puntando al miglioramento continuo e alla tutela del tessuto agro-pastorale.

Geraci Siculo valorizza il proprio territorio unendo natura, storia e inclusione sociale attraverso percorsi escursionistici legati alle antiche tradizioni agro-pastorali e spirituali (la Via dei Marcati e la Via dei Frati), affiancati da percorsi per mountain bike, aree fitness all’aperto e un parco giochi inclusivo accessibile a tutti.





Il coinvolgimento della comunità

La vittoria di Geraci Siculo dimostra che la sostenibilità ambientale è una responsabilità condivisa tra l’amministrazione e i singoli cittadini. Questa sinergia virtuosa si manifesta attraverso iniziative annuali di grande impatto, pensate per diffondere l’economia circolare e disincentivare pratiche dannose per il suolo o l’uso di sostanze chimiche. Il coinvolgimento si realizza attraverso i concorsi “Balconi, Vicoli e Angoli in Fiore” e “Orto fai da te”, che premiano l’impegno dei cittadini nel creare decorazioni floreali e nel coltivare orti biologici nel pieno rispetto dell’ecosistema e delle tradizioni locali.





Un traguardo per l’intera rete siciliana

L’assegnazione del Premio Borgo Verde 2026 a Geraci Siculo rappresenta molto più di un orgoglio cittadino. Per la rete regionale de I Borghi più belli d’Italia in Sicilia, questo risultato indica una traiettoria nitida, fatta di progettualità diffuse e comunità profondamente attive. Questi esempi virtuosi diventano ora un fondamentale riferimento per tutti i borghi della rete che desiderano investire seriamente sul proprio futuro.

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