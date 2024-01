Oltre 700 amministratori, funzionari e dipendenti comunali hanno preso parte, questa mattina, al webinar “La gestione della procedura di gara e l’attività del RUP”, organizzato dall’ANCI Sicilia.

“L’incontro di oggi – ha spiegato il presidente dell’Associazione dei comuni siciliani, Paolo Amenta, che ha introdotto i lavori – nasce per agevolare i comuni nell’avvio di questa complessa procedura e per formare i funzionari comunali permettendo a tutti di accettare la sfida del nuovo Codice dei Contratti nelle 4 fasi: programmazione, progettazione, esecuzione dell’opera e rendicontazione.

La grande partecipazione che abbiamo registrato dimostra come i comuni dell’Isola vogliano superare al meglio le incertezze e le criticità che oggi caratterizzano la materia”,

“Come ANCI Sicilia – ha concluso Amenta – abbiamo ottenuto un importante risultato relativo al superamento dei vincoli assunzionali anche per i comuni in dissesto e pre-dissesto che oggi hanno la possibilità di mettere in atto un concreto rafforzamento amministrativo. Il RUP con le nuove norme sarà un vero e proprio project manager che aiuterà le amministrazioni a prepararsi in maniera adeguata alla nuova sfida da qui al 2030”.

Loris Pierbattista, dirigente della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, ha poi affrontato il tema relativo al nuovo Codice (D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36)che, entrato in vigore con i relativi allegati il 1° aprile 2023 e che ha acquistato efficacia lo scorso 1° luglio, disciplina, tra l’altro, anche l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, prevedendo l’affidamento diretto e la procedura negoziata senza bando. È stata anche esaminata, in particolare, la figura del Responsabile del procedimento nei contratti pubblici e il suo ruolo in tutta la procedura della gestione della gara, illustrando i requisiti, i compiti, le funzioni e le responsabilità nelle diverse fasi, alla luce del quadro normativo.



Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.