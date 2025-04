C’è un modo di perdersi che non fa rumore. Non è il litigio, non è il dramma di un addio. È il silenzio che cala improvvisamente, lasciando solo domande senza risposta. Relazioni interrotte senza spiegazioni, amicizie dissolte senza un perché. “Anime Perse” (INDACO/Altafonte Italia/ Needa Records), il nuovo singolo di Niko, è il racconto di un’esperienza generazionale: il vuoto lasciato da chi scompare senza voltarsi mai indietro.

Un telefono che non squilla più. Un messaggio letto a cui non è seguita risposta. Un’assenza che si fa presenza costante. Chi è rimasto, prima o poi, ha provato a mettere in fila gli indizi. Cosa ho detto di sbagliato? Cosa ho fatto? Quando è cambiato tutto? Spesso, però, non c’è un momento preciso. Solo un filo che si spezza e svanisce, lasciando dall’altra parte qualcuno che ancora stringe l’estremità.





Nel linguaggio contemporaneo, questa dinamica ha un nome preciso: ghosting. Non riguarda solo l’amore, ma ogni tipo di legame e relazione. Secondo uno studio pubblicato dal Journal of Social and Personal Relationships, il 65% delle persone tra i 18 e i 34 anni ha subito almeno una volta nella vita un’interruzione improvvisa e ingiustificata di un rapporto. Un gesto che oggi avviene con un clic. Bloccare un numero, smettere di seguire un profilo, sparire senza dire nulla. Una scelta che diventa sempre più normale, ma che lascia segni e destabilizza chi la subisce. Secondo gli psicologi, il ghosting attiva nel cervello le stesse aree del dolore fisico. Il nostro istinto più primitivo lo legge come un abbandono improvviso, un allontanamento dal branco. Eppure, nel mondo iperconnesso, è diventato la forma più comune di distacco. Un fenomeno amplificato dai social, che ridefinisce il modo in cui le persone si relazionano e si separano. Non c’è un confronto, non c’è una chiusura, solo un vuoto difficile da riempire.





Eppure, per quanto sia ormai diffuso, se ne parla poco. Il ghosting viene spesso liquidato come una questione privata, un effetto collaterale del nostro tempo. Ma cosa succede quando diventa un’abitudine collettiva, quando cambia la gestione dei nostri legami? Non è più solo una dinamica interpersonale, ma una forma di relazione sempre più accettata, un modello che si estende oltre il privato. Se una generazione intera cresce con l’idea che sparire sia più semplice che spiegarsi, cosa ne sarà del significato stesso dei rapporti interpersonali?





Niko dà spazio a questa riflessione nella sua musica. Il testo è essenziale, senza concessioni alla retorica. Parla di chi resta con il dubbio, di chi cerca un senso nell’assenza. «Ci lasciamo con mille promesse, e poi? Silenzio. Per un po’ cerchi di capire, poi capisci che certe domande non avranno mai risposta» – racconta Niko.

Non c’è rancore in queste parole, solo una fotografia di qualcosa che accade ogni giorno. Non è un atto d’accusa e non è una richiesta di chiarimenti. Non si rivolge a chi è andato via, ma a chi è rimasto. Ascoltando il brano, ci si trova davanti a una realtà difficile da accettare: alcune persone spariscono, ed è necessario trovare un modo per convivere con il vuoto che lasciano.

Questo stato di sospensione si riflette in un sound che non esplode, che non cerca un climax emotivo forzato, ma accompagna il testo senza sovrastarlo, lasciando spazio al silenzio tra le parole. Il suono è in bilico, come chi rimane con il dubbio. I silenzi diventano parte della narrazione. Non c’è un punto di rottura, perché spesso non c’è nemmeno nella vita reale.





C’è chi lo chiama un meccanismo di difesa, chi un atto di egoismo, chi semplicemente il segno di una società sempre più incapace di gestire il confronto diretto. Sparire è diventata una strategia relazionale, un modo per evitare il peso delle emozioni altrui, per non dover dare spiegazioni, per sfuggire alla responsabilità di una fine.

Ma se da una parte il ghosting protegge e tutela chi lo pratica, dall’altra crea una frattura invisibile ma dolorosa in chi ne è coinvolto. Non avere risposte significa rimanere bloccati in una storia che non si è mai davvero conclusa, vivere con la sensazione di non sapere cosa sia successo, se sia dipeso da noi, se ci sia qualcosa da correggere o capire. Un’interruzione senza delucidazioni è come una pagina strappata da un libro: la storia rimane sospesa, incompleta.

Il protagonista del brano non cerca di analizzare il perché, non punta il dito e non dà soluzioni. Non implora, non si arrabbia. Accetta il silenzio, e ne fa una presa di coscienza.

Ma il silenzio non è solo un’assenza. È una presenza invisibile che si insinua nei pensieri, nei gesti, nei luoghi rimasti uguali a prima. È qualcosa che cambia forma, che diventa ricordo, che torna da noi anche quando sembrava svanito. Nel videoclip ufficiale di “Anime Perse”, diretto da Lorenzo Diego Carrera per Needa Production e presentato in anteprima su Sky TG24, questo vuoto prende corpo in immagini che parlano senza bisogno di parole.

Un uomo cammina attraverso spazi sospesi tra sogno e realtà. Indossa una maschera che lo nasconde, lo protegge, ma che è destinata a cadere. Il video costruisce una narrazione visiva che si muove tra il concreto e il simbolico, alternando luoghi reali e scenari onirici in cui i confini tra il dentro e il fuori si dissolvono. Foreste avvolte nella nebbia, campi dorati al tramonto, superfici riflettenti che moltiplicano l’immagine del protagonista. Tutto si muove attorno a un unico tema: la trasformazione. Il protagonista attraversa questi paesaggi portando addosso un’identità che non gli appartiene più, fino al momento in cui smette di nascondersi. La maschera che indossa non è solo un oggetto scenico, ma il simbolo del conflitto con sé stessi, della paura di lasciarsi vedere per quello che si è. La sua caduta non è un gesto eclatante, non è una rottura violenta. È un passaggio naturale, inevitabile.





L’intera estetica si muove tra minimalismo e surrealismo. Le scelte cromatiche rafforzano questa sospensione tra due mondi. I toni freddi della natura si alternano ai bagliori dorati della luce, creando una dimensione che oscilla tra essenzialità e astrazione. Il protagonista appare sospeso in un vuoto liquido, come se stesse abbandonando il peso del mondo. I riflessi distorti che lo circondano richiamano il disorientamento, la molteplicità delle possibilità, la ricerca di un nuovo equilibrio. Alla fine, senza più maschera, rimane solo la sua figura rivolta verso l’orizzonte. Nessuna spiegazione, nessuna chiusura forzata. Solo un’immagine che lascia spazio a chi guarda, permettendo a ciascuno di trovarci la propria storia.

Il video di “Anime Perse” non è una rappresentazione letterale del brano, ma un’estensione visiva del suo significato, come spiega lo stesso artista: «Non volevo un video che spiegasse il testo, volevo immagini che potessero rimanere impresse anche senza musica. A volte è più facile restare dentro un’idea di noi che non ci rappresenta più, piuttosto che affrontare il vuoto che lascia il cambiamento. Questo video racconta quel passaggio: la paura, il conflitto e poi la decisione di andare avanti.»





Ma non tutti affrontano quel vuoto. A volte il cambiamento non si sceglie, si elude. Ci si allontana senza voltarsi indietro, lasciando agli altri il compito di dare un senso all’assenza. Il ghosting è fatto di distanze che non si colmano, di parole non dette che restano sospese. Forse il vero addio non è chiudere una porta, ma lasciarla socchiusa senza mai tornare. In “Anime Perse”, scritto e composto in collaborazione con Alessandro Salvati e Andrea Ravasio, Niko dà luce a queste assenze, rendendole una presenza che non si può ignorare. Perché in fondo, ciò che svanisce senza spiegazioni resta sospeso, proprio come una storia senza l’ultima pagina.

