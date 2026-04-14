Le previsioni da IlMeteo.it

Piove ma fa caldo. È questa la fotografia meteo dell’Italia in questa metà di aprile, con precipitazioni accompagnate da pulviscolo sahariano e temperature sopra la media. Il Paese è investito da un flusso di Scirocco che trasporta particelle desertiche dal Nord Africa fino al Mediterraneo. Il risultato è evidente: auto sporche, cieli lattiginosi e valori termici che superano i 20°C anche a Roma, con punte fino a 25°C al Sud.

Perché la pioggia sporca le auto: non è sabbia

A chiarire il fenomeno è Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it.

Quella che cade con la pioggia non è sabbia nel senso comune, ma un pulviscolo finissimo chiamato silt o limo sahariano. Si tratta di micro-particelle sollevate dai venti caldi africani e trasportate in sospensione per migliaia di chilometri. Quando incontrano le precipitazioni, si depositano al suolo formando la tipica fanghiglia ocra.

Un effetto concreto: il lavaggio delle auto è sconsigliato almeno fino a giovedì.

Pioggia e caldo insieme: cosa succede nelle prossime ore

Nelle prossime ore il quadro resta instabile su gran parte del Paese. Al Nord si registreranno rovesci diffusi alternati a schiarite, mentre al Centro le piogge saranno sparse ma più insistenti sul versante adriatico. Al Sud la situazione sarà più dinamica, con condizioni di maltempo più evidenti soprattutto sulla Sicilia. In questo contesto, le temperature continueranno a mantenersi sopra la media stagionale, con valori elevati nonostante la copertura nuvolosa e i cieli carichi di pulviscolo.

La “ritornante orientale” e l’instabilità fino a giovedì

Da mercoledì entra in gioco la cosiddetta ritornante orientale, cioè correnti umide provenienti da est che manterranno condizioni di instabilità soprattutto al Nord e sulle regioni centrali.

Questo significa ancora:

piogge a tratti;

schiarite temporanee;

variabilità diffusa.

Per circa 48 ore l’ombrello resterà necessario su buona parte dell’Italia.

Da giovedì cambia tutto: sole e temperature in aumento

Il cambio di scenario sarà netto. Da giovedì l’alta pressione tornerà a rafforzarsi e il tempo migliorerà rapidamente.

Le conseguenze saranno evidenti:

cessazione quasi totale delle piogge;

ritorno del sole;

aumento termico tra 6 e 8 gradi.

Le temperature supereranno diffusamente i 25°C, portando condizioni più vicine a maggio che ad aprile. Non si escludono temporali di calore pomeridiani, soprattutto nelle zone interne.

Weekend: caldo diffuso, ma qualche rovescio al Nord

Le proiezioni per il fine settimana indicano un clima stabile e caldo su gran parte del Paese. Le temperature resteranno sopra la media, con condizioni generalmente piacevoli.

Solo il Nord potrebbe vedere qualche acquazzone domenica, senza però compromettere il quadro generale.

Dettaglio giorno per giorno

Martedì 14

Al Nord e al Centro instabilità diffusa con rovesci sparsi. Al Sud maltempo più evidente sulla Sicilia.

Mercoledì 15

Al Nord piogge alternate a schiarite. Al Centro precipitazioni più presenti sul versante adriatico. Al Sud instabilità marcata.

Giovedì 16

Al Nord ritorno del sole e aumento delle temperature. Al Centro ampi spazi soleggiati. Al Sud ancora qualche rovescio isolato.

Tendenza

Residua instabilità pomeridiana sui rilievi, soprattutto al Centro-Sud, con prevalenza di sole e temperature sopra la media.