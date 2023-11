Giambona PD “Questa manovra sconfessa e stravolge la finanziaria regionale. Un flop!”

“Dopo un estenuante tira e molla, la maggioranza di centrodestra ha varato una manovra di assestamento deludente e assolutamente inadeguata rispetto alle innumerevoli criticità e alle esigenza di riforma della nostra Regione. Mai si era vista l’approvazione a novembre inoltrato di una manovra contenente risorse per oltre 600 milioni di euro con il rischio concreto di non arrivare a spenderle. Questo certifica l’incapacità di questo governo in tema di programmazione economica finanziaria e vede, ancora una volta, il Parlamento siciliano mortificato”.

Con queste parole il Vicepresidente del gruppo parlamentare PD, Mario Giambona commenta la manovra di assestamento approvata ieri dalla maggioranza di centrodestra destra che sostiene il governo Schifani.

Continua Giambona: “Sono stati inoltre stralciati decine e decine di articoli di spesa della finanziaria destinati alle infrastrutture e a interventi sul territorio. Di fatto questo cosiddetto collegato ter ha stravolto la finanziaria regionale. Come Partito Democratico ci impegneremo a reintrodurre queste risorse nella prossima legge di stabilità con l’obiettivo di valorizzare i territori e di offrire maggiori servizi ai cittadini siciliani.”