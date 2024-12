Nei giorni scorsi è stato eletto l’organismo di controllo analogo del Cev. Il consorzio che ha sede a Verona e conta più di 1200 comuni aderenti in tutta Italia, fornisce servizi agli enti locali in materia di appalti e procedure concorsuali. L’assemblea che ha visto prendere parte più di 20 comuni siciliani è stata presieduta dal componente del consiglio direttivo in carica, On. Giuseppe Catania, sindaco di Mussomeli.

Hanno espresso grande soddisfazione i nuovi componenti eletti: Gianfranco Gentile, presidente del Consiglio Comunale di Pettineo, Francesco Cacciatore e Pietro Musotto, rispettivamente sindaci dei comuni di Santo Stefano di Quisquina e di Pollina.

“Il Cev – dichiara Gianfranco Gentile -, è un costante punto di riferimento nella gestione e affidamento delle gare di appalto che i comuni siciliani gli affidano sempre con crescente continuità”.

