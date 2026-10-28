Un recital per pianoforte a quattro mani e una prima assoluta nel segno della grande tradizione musicale italiana. Il 2 novembre, alle ore 19, Gianfranco Pappalardo Fiumara e Giulio Potenza saranno protagonisti di un concerto per pianoforte a quattro mani nella prestigiosa Sala George Enescu di Bucarest, organizzato in collaborazione con l’Università Nazionale di Musica di Bucarest e l’Ateneo Romeno.





Il Sikelia Piano Duo si esibirà in un programma che attraversa alcune pagine significative del repertorio pianistico europeo, da Mozart a Schubert, da Czerny a Poulenc. Il momento centrale della serata sarà la presentazione in prima assoluta di ‘Tema con variazioni in re minore: Homage to Schubert’, composizione di Eliodoro Sollima, proposta in occasione del centenario della nascita del musicista. Un omaggio che unisce la memoria di uno dei protagonisti della tradizione musicale italiana alla figura di Franz Schubert, attraverso il linguaggio delle variazioni e la dimensione espressiva del pianoforte a quattro mani. L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di incontro tra la cultura musicale italiana e quella romena, attraverso una collaborazione che valorizza il patrimonio compositivo italiano e promuove la condivisione di esperienze artistiche in un contesto internazionale.





“Presentare a Bucarest, in una sala così prestigiosa, una prima assoluta dedicata a Eliodoro Sollima nel centenario della sua nascita è per noi un’occasione di grande valore artistico e umano – dichiarano Gianfranco Pappalardo Fiumara e Giulio Potenza – La musica di Sollima, nel suo dialogo con Schubert, ci permette di rendere omaggio a una figura importante della cultura musicale italiana e, allo stesso tempo, di condividere questo patrimonio con il pubblico internazionale.





Il pianoforte a quattro mani è uno spazio di confronto e sintonia e siamo felici di portare questo progetto in una sede storica come la Sala George Enescu, grazie alla collaborazione con le istituzioni musicali di Bucarest”. Il programma comprende la Sonata per pianoforte a quattro mani in re maggiore K. 381 di Wolfgang Amadeus Mozart, la Fantasia in fa minore D. 940 di Franz Schubert, l’Ouverture caratteristica e brillante op. 54 di Carl Czerny, il già citato omaggio a Schubert di Eliodoro Sollima e la Sonata per pianoforte a quattro mani di Francis Poulenc. Un nuovo appuntamento nel percorso artistico del duo, impegnato nella valorizzazione del repertorio per pianoforte a quattro mani e nella promozione di progetti capaci di mettere in dialogo la grande tradizione musicale europea con la ricerca e la riscoperta del patrimonio compositivo italiano.

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