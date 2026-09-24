il Comitato Costituente Palermo 123 di Futuro Nazionale è lieto di segnalare l’inaugurazione della propria sede, in programma venerdì 16 ottobre 2026, a partire dalle ore 15:30, in via Giovanni Aurispa 60/A, a Palermo.

Ospite dell’iniziativa sarà Gianni Alemanno, che interverrà alle ore 16:30 con un contributo dedicato alle idee e alle prospettive per il futuro dell’Italia.





Il programma prevede:

• ore 15:30 – accoglienza degli ospiti e apertura della sede;

• ore 16:30 – intervento di Gianni Alemanno;

• ore 17:30 – momento conviviale con ospiti e partecipanti;

• ore 18:30 – presentazione del programma e delle iniziative del Comitato, con interventi dei referenti e dibattito;

• a conclusione – taglio simbolico del nastro e torta inaugurale.





L’iniziativa sarà un’occasione di incontro e confronto con cittadini, simpatizzanti e rappresentanti del territorio, oltre che di presentazione delle attività politiche e sociali che il Comitato intende sviluppare a Palermo.

Telefono e WhatsApp: +39 091 577 7311

Email: Info@futuronazionalecomitatovirtuspalermo123.it

Luogo: via Giovanni Aurispa, 60/A, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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