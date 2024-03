Il presidente del Consiglio comunale di Giarre, Giovanni Barbagallo, attraverso una nota indirizzata al primo cittadino Leo Cantarella, richiama al rispetto del ‘Regolamento per l’utilizzo del cortile interno del palazzo municipale di via Callipoli’ a Giarre, adottato con delibera di Consiglio comunale nel 2014. Nelle scorse settimane, in spregio al suddetto regolamento, è stato addirittura delimitato, con apposita vernice gialla, uno stallo riservato al parcheggio del sindaco. “Il cortile interno – spiega Barbagallo – è quotidianamente e arbitrariamente occupato da auto di dipendenti, collaboratori, amministratori e utenti, come fosse un qualunque parcheggio privato. Circostanze espressamente vietate dal regolamento adottato negli anni precedenti. Nelle scorse settimane – prosegue il rappresentante di Sud chiama Nord – una porzione del basalto lavico è stata addirittura tinteggiata con vernice gialla per creare uno stallo riservato al sindaco, contravvenendo alle stesse norme che, in primis, l’amministrazione dovrebbe rispettare, dando il buon esempio”.

Il richiamo del presidente del Consiglio ha però prodotto un primo effetto positivo. Il cortile interno è stato oggetto di lavori di pulizia e scerbatura. “L’area interna del Palazzo di Città – prosegue Barbagallo – che dovrebbe brillare per decoro e ordine è stata a lungo abbandonata tra erbacce, rifiuti e sabbia vulcanica. Una situazione che di certo non può rappresentare un biglietto da visita confortante per gli utenti che quotidianamente varcano la soglia del Municipio. Nella nota ho chiesto, pertanto, anche di provvedere alla pulizia. Ringrazio l’amministrazione comunale per aver ripristinato il decoro. La invito – conclude – a rispettare anche il regolamento che disciplina l’uso del parcheggio interno, senza eccezioni”.





Luogo: GIARRE, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.