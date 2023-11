E’ stato un grande successo la Maratona Belliniana promossa dal Comune di Giarre, assessorato alla P.P.O.O, che nell’ambito del progetto “Giarre città educativa”, ha voluto celebrare in note ed in musica, i 222 anni della nascita di uno tra i più celebri operisti dell’Ottocento, Vincenzo Bellini.

Il Salone degli Specchi, suggestiva location di impronta gattopardiana, ha fatto da cornice alla parata di stelle soliste: Gianfranco Pappalardo Fiumara, professore ordinario al Conservatorio di Palermo, reduce da importanti successi fra i quali i concerti tenuti al Conservatoire Royal di Bruxelles, al Conservatorio di Parigi, alla Sorbona di Parigi, il soprano Sonia Fortunato, celebre gemma del Teatro Bellini di Catania, voce lirica di spicco; il tenore Andrea Raiti, una voce importante per il timbro, il pianista e docente ordinario e già direttore del Conservatorio di Catania, Roberto Carnevale; il prof. Agatino Scuderi, titolare di chitarra al Conservatorio di Catania e Gloria Pafumi, concertista chitarrista in voga, che hanno regalato ai presenti forti emozioni.

Il folto pubblico in sala ha apprezzato con lunghi, ripetuti e scroscianti applausi l’excursus di stars: che hanno onorato il “Cigno di Catania”, Vincenzo Bellini, uno fra i più grandi operisti a livello mondiale, il vero maestro che ha dato la possibilità di ascoltare il cantabile, con le loro prestigiose ed eccelse esibizioni.

Gli artisti si sono ispirati alle sue opere, ma soprattutto ad alcuni ambiti specifici della sua vita ed in particolare anche ad opere coeve di compositori a lui affini come: F. Chopin, E J.S Bach ed anche a dei revisori postumi come Francesco Paolo Frontini (importante compositore catanese).

I solisti hanno eseguito arie tratte da opere quali: “Norma”, “Adelson e Salvini” oltre a revisioni, tratte da opere belliniane ed ancora opere di: F. Liszt, Carulli e lo stesso Bellini, revisionato dal celebre compositore romantico S. Thalberg. Per la prima volta a Giarre, è stata eseguita una versione inedita per due pianoforti della parafrasi su “Norma” di Franz Liszt, eseguita da Pappalardo Fiumara e Carnevale, che ha entusiasmato la platea.

Vincenzo Bellini, nel corso della serata, è stato celebrato non solo in note, ma anche in arte con la presentazione, in esclusiva, di alcune opere pittoriche ed anche letterarie dedicate a Bellini e risalenti all’ epoca ed in particolare ad un dipinto ad olio parigino, che rappresenta gli ultimi anni di Bellini e si è parlato anche della traslazione della salma in Italia con la visione di alcune raffinate litografie originali dell’epoca. La presentazione, sotto il profilo artistico di queste straordinarie opere, è stata affidata al critico d’arte, esperto culturale ed ispettore regionale dei BB.CC, il dott. Nicolò Fiorenza.

Parole di encomio e grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa sono state espresse, congiuntamente, dal sindaco Leo Cantarella e dall’ assessore alle P.P.O.O,Antonella Santonoceto. Prossimo appuntamento in calendario lil talk “A tu per tu con Lucia Sardo”, in agenda domenica, 12 novembre, alle 20, al Salone degli Specchi del Palazzo di città, per conoscere una grande attrice, orgoglio siciliano.

Giarre 06.11.23

Luogo: CALLIPOLI, 1

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.