Giarre si prepara a vivere una settimana di festa e divertimento con il ritorno del tradizionale Carnevale più dolce di Sicilia, organizzato da Peppe Siligato Management con il patrocinio del Comune di Giarre, Città Metropolitana di Catania, Ars e istituto Alberghiero “Falcone” di Giarre, che animerà piazza Duomo dal 27 febbraio al 4 marzo. Un ricco programma di eventi, tra spettacoli, musica, ballo e animazione per bambini, trasformerà la piazza in un palcoscenico naturale di allegria e colori. Mercoledì alle 11.30 nel salone degli Specchi, alla presenza del sindaco, Leo Cantarella, dell’assessore allo Spettacolo Giuseppe Cavallaro, la conferenza stampa di presentazione.





Si parte il 27 febbraio con l’animazione e l’intrattenimento per bambini a cura di “Butterfly animazione”, seguita da una serie di appuntamenti che allieteranno le giornate di grandi e piccini. Tra questi, spiccano la sfilata di maschere “Maschere in passerella”, il coinvolgente “cooking show” in collaborazione con l’istituto Alberghiero Falcone, e l’esibizione di ballo a cura della “Dance Sport La Rosa”.

La musica sarà protagonista con gli spettacoli “Armonicamente Live Band”, “Angels Live Band” e “Elianto-Country Western – Line dance”, che faranno ballare e cantare il pubblico presente.





Particolarmente attesi sono gli spettacoli che animeranno Piazza Duomo nel weekend. Sabato 1 marzo, sarà la volta dei “Falsi d’Autore”, duo comico siciliano molto apprezzato per la sua irriverente comicità. Domenica 2 marzo, invece, si susseguiranno l’esibizione di ballo e canto dell’accademia Mayumanà, l’intrattenimento musicale della cantante Giada e il ballo in piazza con Joey e Rina.

Il programma si concluderà lunedì 3 marzo con le esibizioni delle palestre Fusion Fitness e Fly Dance, e con gli spettacoli musicali “Angels Live Band” e “Elianto-Country Western – Line dance”.

Il Carnevale più dolce di Sicilia di Giarre rappresenta un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza unica all’insegna del divertimento e della tradizione. Un evento che coinvolgerà tutta la comunità e che richiamerà sicuramente numerosi visitatori da tutta la Sicilia.

