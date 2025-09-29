L’amministrazione comunale di Giarre, in collaborazione con Igm (la società che gestisce il ciclo dei rifiuti), ha intensificato le operazioni di bonifica e pulizia delle caditoie stradali sul territorio. L’intervento è fondamentale per garantire il corretto drenaggio delle acque meteoriche in caso di precipitazioni intense, prevenendo la formazione di pericolosi accumuli e allagamenti.

Le caditoie stradali, infatti, svolgono una funzione essenziale per il deflusso delle acque, riducendo i rischi idraulici, specialmente in aree già note per la loro vulnerabilità.





In questi giorni, le operazioni si stanno concentrando nelle zone urbane particolarmente esposte al rischio di piogge intense. Nello specifico, i lavori stanno interessando: via Carolina, l’arteria che si snoda per oltre due chilometri nel cuore del centro storico giarrese e via Settembrini, che attraversa il rione popolare Jungo, un’area fortemente esposta ai rischi derivanti dal dissesto idrogeologico.

L’assessore all’Ambiente, Giuseppe Cavallaro, ha sottolineato l’importanza dell’attività preventiva: “L’azione di pulizia delle caditoie è fondamentale per ridurre i disagi e i rischi per la cittadinanza. L’obiettivo è quello di assicurare un sistema di deflusso efficiente in vista della stagione più piovosa e tutelare la sicurezza pubblica e la viabilità”.

