Proseguono senza sosta gli interventi di bonifica nel territorio di Giarre per contrastare il problema degli scarichi indiscriminati di rifiuti ingombranti e indifferenziati. Le operazioni, condotte dalla società Igm in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente, si sono concentrate ancora una volta in aree critiche, purtroppo tristemente note per il continuo abbandono di immondizia. Un esempio emblematico è rappresentato da via Teatro e in particolare dalle zone adiacenti agli insediamenti abitativi popolari, con accesso anche su via Alfieri, dove si verificano costanti e indiscriminati scarichi di spazzatura. La stessa scena si ripete nel rione popolare di via Romagna, dove micro-discariche a cielo aperto lungo la strada e nei piazzali delle palazzine sono state bonificate per l’ennesima volta. L’assessore all’Ambiente, Giuseppe Cavallaro, ha rinnovato un accorato appello all’utenza: “Invito i cittadini a non abbandonare per strada rifiuti indifferenziati e soprattutto materiali ingombranti e di utilizzare l’eccellente servizio di ritiro a domicilio dei materiali, previa prenotazione, oppure depositare direttamente nell’Ecopunto di Trepunti”. L’amministrazione comunale e Igm ribadiscono l’importanza della collaborazione dei cittadini per mantenere il territorio pulito e prevenire l’insorgere di nuove discariche abusive.

