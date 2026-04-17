Importante traguardo per Chiara Odette Sgroi, studentessa della classe 4G dell’I.I.S. “Leonardo” di Giarre, che si è qualificata alla finale nazionale della XV^ edizione dei Campionati di Italiano – categoria senior, in programma il 21 aprile a Salerno, dopo aver superato brillantemente la fase regionale.

I Campionati di Italiano, già noti come Olimpiadi di Italiano, sono una competizione nazionale promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, con l’obiettivo di valorizzare e rafforzare le competenze linguistiche, grammaticali e testuali della lingua italiana.





Un risultato di grande rilievo che premia l’impegno, la passione e la versatilità dell’eclettica studentessa, che si distingue per le sue competenze sia nelle discipline umanistiche sia in quelle scientifiche, a conferma della qualità dell’offerta formativa e dell’attenzione dell’I.I.S. “Leonardo” di Giarre alla valorizzazione delle eccellenze.

Chiara Odette Sgroi si distingue inoltre per la sua creatività: ama leggere, approfondire e viaggiare, e frequenta il secondo anno del Triennio Accademico presso il Conservatorio.





“Un esempio concreto di merito e determinazione”, ha dichiarato la dirigente scolastica, dott.ssa Tiziana D’Anna, esprimendo viva soddisfazione per il prestigioso traguardo raggiunto.

L’intera comunità scolastica dell’I.I.S. “Leonardo” di Giarre si congratula con Chiara Odette Sgroi, augurandole il meglio per la prova finale e un futuro ricco di ulteriori successi.

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 91, GIARRE, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.