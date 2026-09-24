Igm la società che ha in appalto la gestione del ciclo dei rifiuti a Giarre e una ditta esterna incaricata dal Comune al lavoro nelle zone più colpite dal nubifragio di martedì notte nel territorio comunale. L’obiettivo primario delle squadre d’intervento è liberare le strade dai consistenti accumuli di fango, ramaglie e detriti trascinati dalla furia delle acque meteoriche.

Igm ha schierato diverse squadre di pronto intervento dedicate esclusivamente alla disostruzione delle griglie stradali e delle caditoie intasate dal materiale depositato dopo le abbondanti piogge.





Gli interventi degli operatori si stanno concentrando nei punti a maggior rischio di allagamento e lungo le arterie a più alta intensità di traffico, con un’attenzione particolare lungo la Statale 114; Via Luigi Orlando; Viale Don Minzoni.

Contemporaneamente, per far fronte alla mole di materiale accumulato lungo le carreggiate, si sta procedendo alla rimozione e allo sgombero dei detriti grazie al supporto di una ditta esterna appositamente incaricata dal Comune di Giarre. I mezzi meccanici stanno operando in maniera capillare nelle frazioni e nei quartieri maggiormente penalizzati dall’ondata di maltempo: Via Foscolo, arteria particolarmente fragile nell’area del torrente Babbo; Altarello, con interventi mirati in via La Pira; Trepunti, a ridosso della rotatoria di via Luminaria; San Leonardello e lungo la Statale 114; Carrubba, con bonifiche focalizzate lungo la strada 17.

Le operazioni congiunte proseguiranno fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza e della regolare fluidità della circolazione viaria sull’intero territorio comunale.

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