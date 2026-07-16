C’è tempo fino al 31 agosto per aderire all’iniziativa “Compost a gonfie vele”, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Igm.

Ridurre la produzione di rifiuti, fare del bene all’ambiente e, al contempo, alleggerire la bolletta della Tari. Sono questi i pilastri della nuova edizione di “Compost a gonfie vele: produco fertilizzante per le mie piante”, l’iniziativa ecologica promossa dall’Amministrazione comunale in stretta collaborazione con Igm.





Dopo l’ottimo riscontro e le adesioni registrate lo scorso anno, il progetto torna a puntare sul coinvolgimento attivo e consapevole dei cittadini, offrendo un’opportunità concreta di formazione gratuita.

Il compostaggio domestico è una pratica semplice, ma che richiede alcune accortezze per essere davvero efficace ed evitare errori di gestione. Il percorso formativo accompagnerà i partecipanti passo dopo passo, soffermandosi su temi precisi e di facile applicazione: Cos’è il compostaggio domestico e perché farlo: un’introduzione ai vantaggi ecologici ed economici di questa scelta; Sistemi e attrezzature: come scegliere e posizionare la compostiera, e quali strumenti utilizzare nel proprio giardino o spazio verde; Cosa conferire e cosa evitare: una guida chiara per distinguere gli scarti umidi idonei (residui di cucina, sfalci di potatura) da quelli che rischiano di compromettere il processo; Come ottenere un compost di qualità: i segreti per bilanciare umidità, ossigenazione e temperatura; Utilizzo del compost: consigli pratici su come impiegare il fertilizzante autoprodotto nell’orto, nel giardino e per il benessere delle piante in vaso.

Partecipare al progetto “Compost a gonfie vele” non è solo un gesto di responsabilità ecologica, ma rappresenta anche un investimento per il bilancio familiare.

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