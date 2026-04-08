Gibellina, Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026 ospiterà la mostra “BPER Art, una scultura alla cinquina del Premio Strega”, che raccoglie le sculture vincitrici delle passate edizioni del premio indetto da BPER Banca, rivolto alle accademie di Belle Arti d’Italia. La mostra, con inaugurazione alle 15, del 18 aprile, al temporary show-room del progetto SEEDS (in largo Joseph Beuys a Gibellina), si terrà all’interno del programma culturale del fuori salone SEEDS – Blooming Art, che prenderà il via con la presentazione del 18 di aprile a Gibellina.





Il progetto, sostenuto da BPER Banca e dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, giunge quest’anno alla nona edizione e si rivolge agli studenti delle accademie di Belle Arti italiane, con l’obiettivo di avvicinare il mondo dell’arte a quello della letteratura.

E’ possibile consultare il bando di concorso per l’edizione 2026 al link presente sul sito della Fondazione Bellonci. La scadenza per inviare le proposte è fissata per il 18 maggio. Una commissione, composta da rappresentanti dellla Fondazione Bellonci e di Strega Alberti Benevemto, quest’anno ampliata dalle prestigiose presenze dell’artista Stefania Orrù e della direttrice del RISO – museo regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo Evelina De Castro, sceglierà l’opera che verrà donata ai finalisti del più prestigioso premio letterario italiano.







SEEDS Blooming Art, che ospiterà mostre ad attività legate a questo banco di concorso, è il contenitore culturale di eventi fuori salone in programma a Gibellina che si svilupperanno da aprile a fine ottobre. “Abbiamo il piacere di ospitare fra le tante attività in programma – dice Massimo Mirabella, curatore responsabile del fuori salone di Gibellina 2026 – la mostra BPER Art, una scultura alla cinquina del Premio Strega, sarà un importante momento di contaminazione culturale e di rilievo promozionale per l’iniziativa e per la città Capitale dell’Arte Contemporanea”.





Chi è BPER Banca

BPER Banca è la Capogruppo del Gruppo BPER, che comprende, oltre alla stessa BPER, Banco di Sardegna, Banca Popolare di Sondrio, BPER Banca Private Cesare Ponti, Bibanca e altre società prodotto e strumentali.

Il Gruppo conta circa 23 mila dipendenti e 2.000 filiali, distribuite in maniera capillare su tutto il territorio italiano, al servizio di 6 milioni di clienti.





Così il progetto SEEDS Blooming Art.

Si tratta di un contenitore di eventi culturali ad integrazione del programma ufficiale vincitore del titolo di Capitale dell Arte Contemporanea 2026. SEEDS e’ curato da Massimo Mirabella, antropologo culturale e giornalista, e racchiude una serie di eventi, workshop e residenze d’artista internazionali che lavorano su più piani culturali mettendo assieme arte contemporanea, archeologia e ruralità del posto.

Luogo: Gibellina

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