Palermo – “Gift of Giving: il dono del dare – La Bellezza sospesa “è il tema del convegno che si terrà mercoledì pomeriggio, a partire dalle ore 15.30, presso la sala rossa “Pio La Torre” di Palazzo dei Normanni e che ha come obiettivo un progetto innovativo di Medicina Estetica Sociale che nasce con l’obiettivo di sostenere le donne oncologiche e le donne vittime di violenza, aiutandole a recuperare la propria immagine e a riscoprire la consapevolezza di sé. Il progetto si propone di offrire terapie di Medicina Estetica gratuite, erogate da un team multidisciplinare di professionisti come parte di un percorso di rinascita fisica ed emotiva.

L’incontro registrerà la presenza dei saluti istituzionali dell’On. Gaetano Galvagno, Presidente dell’Ars; della dott.ssa Giovanna Volo, assessore regionale per la Salute e della dott.ssa Nuccia Albano, assessore regionale per la Famiglia, Politiche sociali e il lavoro; i relatori sono: la dott.ssa Anna Agosta, presidente associazione “Thamaia”; dott.ssa Cristina Virzi, chirurgo generale e consulente esperto in medicina estetica; avv. Elisa Demma, Presidente nazionale Movimento Forense; dott. Fabio Pilato, Gip presso il tribunale di Palermo e della dott.ssa Anna Amoroso, sociologa; i lavori saranno moderati da Elvira Terranova.

Bellezza e solidarietà sono i concetti fondamentali di questo programma, che mira a restituire alle donne non solo un aspetto esteriore che possa riflettere il loro nuovo inizio, ma anche una forza interiore per affrontare e superare le difficoltà causate dalla violenza subita o dalla malattia. La bellezza, infatti, non viene intesa come un concetto superficiale, ma come un gesto di cura e supporto che diventa simbolo di solidarietà universale.

Il progetto prevede anche la creazione di un network di donne medico, impegnate nella cura e nel supporto delle donne che affrontano queste sfide. Le professioniste della Medicina Estetica, distribuite su tutto il territorio siciliano, offriranno trattamenti gratuiti (pro bono) a donne oncologiche e sopravvissute a violenze, contribuendo a ricostruire la loro autostima e accompagnandole in un percorso di guarigione globale.

Il Centro pilota da cui partirà il progetto è l’Associazione Thamaia, presieduta da Anna Agosta. Grazie a questa partnership e alla grande esperienza dell’Associazione il progetto fornirà supporto alle donne vittime di violenza che si affidano al Centro per ricominciare. Queste donne potranno accedere gratuitamente ai servizi offerti, supportate da un team di esperti in Medicina Estetica e psicologia, con l’obiettivo di offrire loro un ulteriore strumento di empowerment volto a supportarle nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza.

“L’impegno della Medicina Estetica Sociale va oltre il trattamento estetico, è un atto di umanità e di sostegno – afferma Cristina Virzì, ideatrice del progetto -il mio desiderio é creare una rete che unisca medici e pazienti in un percorso di rinascita che, attraverso la bellezza, restituisca la fiducia e il sorriso a chi ha sofferto.”

Questo progetto si inserisce all’interno di un ampio programma di supporto che include anche attività di formazione e sensibilizzazione sulla salute psicofisica delle donne, con particolare attenzione alle difficoltà legate al trattamento del cancro e alla violenza di genere. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Centroantiviolenza@thamaia.org; amministrazionevivaskin@gmail.com.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

