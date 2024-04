Il movimento palermitano della ginnastica ritmica si riunisce per una giornata di sport, divertimento e passione. E’ tutto pronto per il “Trofeo ginnastica ritmica 2024” di Endas Sicilia. L’appuntamento è per domenica 28 aprile, alle 10, al PalaCanino di Altofonte.



L’argento ad Atene 2004, i bronzi a Londra 2012 e a Tokyo 2020. Da quando la disciplina è entrata nel programma delle Olimpiadi (l’individuale a Los Angeles 1984, il concorso a squadre ad Atlanta 1996), le atlete italiane hanno sempre ben figurato. L’ultima medaglia ai Giochi in Giappone ha dato ulteriore vigore al movimento. E anche a Palermo c’è un nutrito gruppo di ginnaste che con impegno pratica la disciplina.



Sono una quarantina le atlete, tra i 14 e i 6 anni, che prenderanno parte alla gara. Tre le società: la Conca d’Oro Ssd Arl, l’Asd Multisport Atletico Scelsa e l’Asd Solo Danza. Le categorie si suddivideranno a seconda del livello e dell’età: base, intermedio e avanzato; A1 (2016-2018), A2 (2014-2015), A3 (2013), A4 (2012), J1 (2011), J2 (2010).



“Sono felice ed orgogliosa di aver portato a termine un progetto durato mesi. Spero che questo movimento possa negli anni maturare sempre di più. Mi auguro il trofeo sia una vetrina per far sì che la ginnastica ritmica possa essere sempre più nota a livello territoriale”, dichiara Chiara Tantillo, responsabile provinciale ginnastica artistica Endas Palermo.



“Quest’evento rappresenta un’importante occasione per celebrare il talento e la dedizione delle nostre giovani atlete, nonché per promuovere i valori dello sport e dell’aggregazione sociale. La provincia di Palermo si conferma ancora una volta un punto di riferimento per lo sport e per la promozione di stili di vita sani e attivi”, aggiunge Dario Galioto, presidente provinciale Endas Palermo.



Luogo: ALTOFONTE, PALERMO, SICILIA

