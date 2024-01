Entrata nel cuore di ogni bambino, immancabile è l’appuntamento dello Scontrino Sospeso, con la protagonista Indiscussa, la vecchia e cara Befana.

Una Befana fortemente provata dalla serata passata nel gelido volare con la sua scopa, accoglierà, accompagnata dalla sua immancabile saggina, i bambini di tutte le età con caramelle e sorrisi presso il punto vendita Bruno Euronics di Modica, per poi sorvolare sui tetti di Toys in, giorno 6 Gennaio dalle ore 17 :00.

Nel suo calderone, simpatici giochi per lo scambio doni, grazie al buon cuore dei bimbi della Scuola dell’Infanzia Palamentano di Pozzallo all’interno di una rappresentazione natalizia fondata sulla scoperta del significato vero del Natale.

Questo le maestre del Circolo Didattico di Pozzallo – Scuola dell’Infanzia Palamentano, Maria, Lucia, Manuela, Rossana, Patrizia hanno cercato di spiegare ai bambini in questo periodo speciale: Esserci, donare il nostro tempo, esserci nel migliorarci insieme agli altri, trovando la gioia di condividere e qualche volta anche di rinunciare.

Ironica, contestatrice, caciarona, in occasione delle ore trascorse in lieta compagnia ne approfitterà per contribuire alla raccolta fondi per Valentina, proponendo, con il suo dente nero ed il sorriso ammaliante un selfie ad 1 euro.

Nel corso del pomeriggio Lo Scontrino Sospeso provvederà come da tradizione a portare un sorriso ad i bimbi meno fortunati.

Luogo: Sociale, MODICA, RAGUSA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.