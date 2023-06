Il 14 giugno è la data scelta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) per celebrare la Giornata del donatore di sangue.

La donazione è fondamentale per garantire l’assistenza sanitaria ed è importante soprattutto sensibilizzare i giovani verso questo obiettivo.

“Dobbiamo coinvolgere tutti – afferma Roberta Fedele, direttore UOC Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello”, partendo dai giovani, verso un obiettivo di salute pubblica che è fondamentale per sostenere l’assistenza sanitaria su molti campi essenziali alla vita. Dai 18 anni in su tutti i ragazzi che vogliono donare possono rivolgersi ai centri trasfusionali e recarsi presso le unità di raccolta associative. Un gesto semplice che può aiutare tante altre persone e che diventa ancora più determinante in prossimità dell’estate, periodo in cui occorre anzitempo poter contare su scorte di sangue. Vi aspettiamo”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.