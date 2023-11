La musica come occasione per fare riflettere su come l’infanzia non venga tutelata nel mondo. Saranno i bambini e ragazzi dell’Orchestra dell’associazione “Teatro dei Ragazzi” i protagonisti del flash mob che si terrà alle 15.30 di lunedì 20 novembre, “Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia”, a piazza Kalsa.

Bambini, ragazzi, genitori, insegnanti e operatori sociali si ritroveranno a condividere un momento di riflessione su come e quanto i diritti dei minori non siano oggi rispettati.

«Nonostante si dica e faccia tanto, ancora oggi la Convenzione sui diritti dell’infanzia è disattesa – afferma Pia Tramontana, presidente dell’associazione “Teatro dei Ragazzi” – e ce lo dice quanto sta succedendo nel mondo. Le prime vittime della guerra non sono per caso i nostri bambini? Come può tutto questo lasciarci indifferenti. Diritti sanciti che rimangono carta straccia».

Sarà, quindi, l’armonia generata dalla musica a rendere un normale pomeriggio in un’occasione speciale per stare insieme, accompagnati dai bambini dell’orchestra dell’associazione che regaleranno momenti di soavità grazie a una performance, come tutte quelle a cui partecipano, capace di generare amore attraverso l’ampia declinazione del pentagramma.

Luogo: Piazza Kalsa

