Il 18 maggio la cultura torna protagonista in tutta la Sicilia. In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, gallerie, parchi archeologici e complessi monumentali dell’isola aprono le loro porte al pubblico con un ricco programma di eventi.



Un Impegno per la Valorizzazione del Territorio

L’iniziativa mira a riavvicinare cittadini e visitatori al patrimonio storico e artistico locale. Adriano Cacciatore, responsabile del dipartimento culturale di Palermo, sottolinea l’importanza di questa giornata: “I nostri musei non sono semplici contenitori di oggetti, ma spazi vivi di confronto e crescita. Questa giornata rappresenta un’opportunità straordinaria per residenti e turisti di scoprire e apprezzare le meraviglie artistiche e la memoria storica che la Sicilia custodisce.”





Cosa Fare e Come Partecipare

Visite Guidate Tematiche: Percorsi personalizzati alla scoperta di reperti spesso mai esposti prima.

Aperture Straordinarie: Orari prolungati in molti siti, per permettere l’accesso anche in orario serale.

Attività per Famiglie: Laboratori creativi pensati per avvicinare i più piccoli all’archeologia e all’arte.

L’appuntamento del 18 maggio è un’occasione imperdibile per riscoprire la ricchezza culturale siciliana. Si consiglia di consultare gli orari specifici e le modalità di prenotazione sui canali ufficiali dei singoli musei.

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