Anche quest’anno l’Arnas Garibaldi ha partecipato alla Giornata Internazionale dell’igiene delle mani. Sono stati numerosi gli operatori sanitari e gli utenti che, nelle scorse ore, hanno chiesto informazioni presso lo stand allestito all’entrata del presidio ospedaliero di via Palermo, usufruendo anche della possibilità di constatare da vicino l’igiene delle proprie mani attraverso un apposito strumento di controllo messo a disposizione di tutti.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha promosso ancora una volta l’impegno nei confronti della campagna “SAVE LIVES: Clean Your Hands” (Salvate vite: igienizzate le mani), dedicando quindi la Giornata mondiale sull’igiene delle mani 2024 al tema della “Promozione della conoscenza e dello sviluppo delle capacità degli operatori sanitari e assistenziali attraverso una formazione e un’istruzione innovative e di grande impatto sulla prevenzione ed il controllo delle infezioni, compresa l’igiene delle mani”.

L’igiene delle mani è fondamentale per la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all’assistenza, se eseguita nel modo e nel momento giusto, rappresenta infatti un momento cruciale dell’assistenza sanitaria, grazie al quale è possibile ridurre la trasmissione di microrganismi (inclusi quelli resistenti agli antibiotici) e aumentare la sicurezza del paziente e dell’operatore.

E anche stavolta, come ormai consuetudine, il Comitato di Controllo per le Infezioni Correlate all’Assistenza e i Gruppi Operativi PP.OO., le Direzioni Mediche dei Presidi, l’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive, la UOSD Rischio Clinico diretta dalla dott.ssa Anna Colombo, nella consapevolezza della rilevanza della tematica, supportati dal Commissario Straordinario, dott. Giuseppe Giammanco, hanno messo in campo iniziative di sensibilizzazione per operatori, pazienti e visitatori allo scopo di sostenere e ottimizzare la promozione della “cultura dell’igiene delle mani”.

Nella fattispecie, sono state implementate la sensibilizzazione attraverso i canali di comunicazione aziendali e la divulgazione dello slogan dell’Organizzazione Mondiale della Sanità diffusione negli spazi comuni volte a orientare l’attenzione sull’igiene delle mani, nello spirito del messaggio che contraddistingue la campagna.

Inoltre, sono state intraprese alcune iniziative di Formazione rivolte agli operatori dell’azienda ospedaliera.

