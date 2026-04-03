A Floridia si avviano verso la conclusione le iniziative promosse da Insuperabili e dall’associazione Diversabili “Padre Pio”, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, che si celebra oggi.

Dopo le prime fasi, nella mattinata di giovedì 9 aprile, in piazza Melbourne, sarà la volta della finale del progetto “Giochi inclusivi a scuola” a cui aderiscono il I istituto comprensivo De Amicis e il IV istituto comprensivo Quasimodo di Floridia. Subito dopo la fine dei giochi, si muoverà la marcia per l’autismo, che vedrà sfilare insieme i due istituti comprensivi di Floridia, oltre a una rappresentanza degli istituti comprensivi Vittorini di Solarino e Corbino di Augusta nonché del liceo Da Vinci di Floridia. Il lungo corteo attraverserà le vie della città fino a piazza del Popolo, dove si terrà la premiazione dei Giochi inclusivi, momento conclusivo della mattinata.





Nel pomeriggio, sempre di giovedì 9 aprile, alle 16,40, nella sala Iris di Floridia, si terrà il convegno dal titolo “Sport, cultura e inclusione: l’autonomia tra progetto di vita e autodeterminazione”, che si conferma, ancora una volta, un appuntamento ricco di interventi di esperti e operatori del settore. Due, inoltre, gli ospiti d’eccezione: Julio Gonzales Ferreira, calciatore di Insuperabili, che presenterà il suo libro “Vivo” e Dario D’Ambrosi, attore e regista del film “Io sono un po’ matto e tu?”, fondatore del Teatro Patologico. A dialogare con l’artista sarà il critico cinematografico Renato Scatà.

Nel corso del convegno, si terrà anche la premiazione del concorso artistico “Liberamente”, a cura dell’associazione Focus, con la consegna dei riconoscimenti e la proiezione degli elaborati vincitori.

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