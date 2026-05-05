In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che si celebra l’8 maggio, il Comune di Riposto aderisce all’iniziativa nazionale, esponendo sulla facciata del Municipio la bandiera della Croce Rossa Italiana. La consegna del vessillo è avvenuta ieri mattina nel Salone municipale, dove il sindaco Davide Vasta e l’assessore alla Protezione civile Carmelo D’Urso hanno accolto il presidente del Comitato jonico etneo della Croce Rossa Italiana, Alessio Tedesco, insieme a una delegazione di volontari.





La bandiera resterà esposta per tutta la settimana, in linea con le iniziative che coinvolgono numerosi comuni italiani, come segno di gratitudine e vicinanza nei confronti di chi opera quotidianamente al servizio della comunità. “Esporre la bandiera della Croce Rossa – dichiara il sindaco Davide Vasta – significa riconoscere pubblicamente il valore straordinario del volontariato e l’impegno quotidiano di donne e uomini che rappresentano un punto di riferimento fondamentale nei momenti di emergenza ma anche nella vita di tutti i giorni. È un gesto simbolico, ma carico di significato, che esprime la gratitudine dell’intera comunità ripostese”.





“Quella con la Croce Rossa è una collaborazione preziosa – aggiunge l’assessore alla Protezione civile Carmelo D’Urso – che si rafforza ogni giorno attraverso attività concrete sul territorio. I volontari rappresentano una risorsa fondamentale per la protezione civile e per il supporto alle persone più fragili. Questa iniziativa è un modo per dire grazie e per ribadire quanto sia importante il loro ruolo nella nostra comunità”. L’esposizione della bandiera rappresenta un segno tangibile di solidarietà e di riconoscenza verso l’opera dei volontari, impegnati ogni giorno nel sostegno alle persone più vulnerabili e nella promozione dei valori di umanità e solidarietà.





“In occasione della Settimana Mondiale della Croce Rossa – afferma Alessio Tedesco, presidente del comitato jonico etneo della CRI – siamo lieti di aver consegnato la bandiera al Comune di Riposto, simbolo dei principi fondamentali che guidano ogni giorno l’operato dei volontari. Questo gesto rappresenta un segno concreto di vicinanza tra la Croce Rossa e le istituzioni locali, con l’obiettivo di promuovere i valori umanitari e sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’impegno sociale e del volontariato. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale – conclude – per la disponibilità dimostrata, certi che iniziative come questa possano rafforzare il legame con il territorio”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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