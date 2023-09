La Fisioterapia è cura, è prevenzione e riabilitazione, vede sempre al centro di tutto la qualità della vita della persona e dal 1951 in tutto il mondo la sua importanza viene celebrata ogni 8 settembre in occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia, promossa dalla World Physioteherapy (WP), un’occasione che dà il via ad una serie di iniziative di rilievo su tutto il territorio nazionale.

In Sicilia, con l’obiettivo di porre l’attenzione su una disciplina sanitaria che oggi più che mai ha una rilevanza sociale e con un focus specifico su alcune patologie croniche quali l’artrite e l’artrosi, gli Ordini Territoriali di Fisioterapia della Sicilia (OFI), in collaborazione con l’Associazione Italiana di Fisioterapia (A.I.FI.), società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute, hanno in programma per sabato 9 settembre 2023 (9:00-13:00), nella cornice della Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni a Palermo, un incontro dibattito dal titolo “La Fisioterapia al Servizio dei Cittadini”.

Sarà un’occasione per fare il punto sulla professione, sul ruolo del Fisioterapista, sulla non autosufficienza e sulla disabilità, in un momento storico di riorganizzazione dell’assistenza territoriale.

L’evento, che ha il patrocinio dell’ARS, dell’Assessorato regionale alla Salute e di quello alla Famiglia, politiche sociali e lavoro, sarà l’occasione per rendere pubblico un calendario di eventi che avranno luogo su tutto il territorio siciliano nei mesi di settembre e ottobre.

