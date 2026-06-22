Una giornata dedicata alla salute femminile, alla prevenzione e all’informazione su patologie ancora troppo spesso sottovalutate o vissute con imbarazzo. Giovedì 25 giugno l’Ospedale Ingrassia dell’ASP di Palermo organizza un’iniziativa aperta alla cittadinanza in occasione della Giornata Nazionale per la Prevenzione e la Cura dell’Incontinenza, con attività informative e consulenze gratuite dedicate ai disturbi del pavimento pelvico femminile.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di promozione della salute portato avanti dall’Ospedale Ingrassia, recentemente insignito dei Tre Bollini Rosa dalla Fondazione Onda ETS e da anni associato alla FINCOPP, la Federazione Nazionale per l’Incontinenza e le Patologie del Pavimento Pelvico.





Incontinenza urinaria, dolore pelvico cronico, cistiti ricorrenti e prolasso degli organi pelvici sono condizioni molto diffuse che possono incidere in maniera significativa sulla qualità della vita delle donne, influenzando il benessere fisico, psicologico, relazionale e lavorativo. Nonostante ciò, molte pazienti tendono ancora a non parlarne o a considerarle una conseguenza inevitabile dell’età o della maternità, rinunciando spesso a percorsi diagnostici e terapeutici che potrebbero migliorare sensibilmente la loro condizione.

La giornata prenderà il via alle ore 8.30 con una sessione di risveglio muscolare. Successivamente saranno allestiti due gazebo informativi dove professionisti dell’Ospedale Ingrassia saranno a disposizione dei cittadini per fornire informazioni, materiale divulgativo e consulenze gratuite sulle principali patologie del pavimento pelvico femminile e sui percorsi di prevenzione e cura disponibili.





La partecipazione è libera e gratuita. Le attività si svolgeranno dalle ore 8.30 alle ore 12.30 negli spazi dell’Ospedale Ingrassia e comprenderanno momenti di informazione, consulenze specialistiche e attività dedicate alla promozione di corretti stili di vita e alla prevenzione delle patologie del pavimento pelvico femminile.

“L’informazione e la diagnosi precoce rappresentano strumenti fondamentali per affrontare patologie che interessano un numero molto elevato di donne ma che troppo spesso rimangono nascoste – sottolinea il direttore generale dell’ASP di Palermo, Alberto Firenze – con questa iniziativa vogliamo contribuire a superare tabù e pregiudizi, promuovendo una maggiore consapevolezza e incoraggiando le donne a rivolgersi agli specialisti per ricevere un corretto inquadramento diagnostico e terapeutico”.

Per informazioni e prenotazioni bisogna scrivere all’indirizzo di posta elettronica: uroginecologiaingrassia@asppalermo.org

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