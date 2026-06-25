Una scrittura contemporanea e letteraria, quella di Gabriella Dal Lago, che ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un’amicizia tra due millennial a partire da una domanda: provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? La nuova, potentissima voce di una giovane autrice italiana: la voce che mancava a una generazione.

S’intitola “Giorni futuri” (Einaudi) il nuovo romanzo di Gabriella Dal Lago, che verrà presentato alle 18 di venerdì 26 giugno in piazzetta Bagnasco. Dialogherà con l’autrice Daniela Contrino.

Il libro

La fine di un’amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore: almeno, per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti: una al liceo si nascondeva, l’altra era la più popolare; una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l’altra con una madre molto assente; a una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l’altra. Perché adesso non si parlano più?

Dopo dieci anni passati in giro per il mondo a costruire una carriera accademica che non la soddisfa, Irene torna a Torino e non riconosce più nulla. Nei giorni galleggianti delle vacanze natalizie prova a innamorarsi, va alle feste degli ex compagni di liceo e si intrufola nella quotidianità di chi è rimasto, cercando di riallacciarsi alla sua vita di prima e di prendere le misure alla malattia della madre. Ma quella vita sembra sfocata senza Ottavia. Tra di loro è successo qualcosa per cui non si parlano da due anni – anche se forse sarebbe più onesto dire che Ottavia non le risponde più. E Irene non può far altro che spiarla attraverso i social, seguendo i suoi popolarissimi canali dove carica meditazioni ed esercizi di yoga. Che fine hanno fatto Irene e Ottavia? Alternando i loro punti di vista, muovendosi avanti e indietro per l’Europa e spostandosi lungo un arco temporale di vent’anni, Giorni futuri tiene insieme molte questioni centrali del contemporaneo: il precariato culturale e la pressione performativa, i ritorni e le partenze degli expat, il tentativo di costruire nuove forme di famiglia, il rapporto genitori-figli dalla prospettiva di una generazione che fatica a pensarsi adulta. Gabriella Dal Lago ha scritto un romanzo di relazioni che funziona come un romanzo di trama, la storia di un’amicizia che si sfilaccia e si riacciuffa, e che nel tempo, per non morire, fa quello che di solito le amicizie non riescono a fare mai: si trasforma.

L’autrice

Gabriella Dal Lago è nata a Torino nel 1992. Suoi articoli e interviste sono apparsi su «Vogue», «Lucy. Sulla cultura», «L’Indice dei libri del mese». Ha scritto testi per cataloghi e mostre, e pubblicato racconti per riviste italiane e internazionali. Il suo ultimo romanzo è Estate caldissima, pubblicato da 66thand2nd nel 2023. Per Einaudi è uscito nel 2024 il saggio Le piú brave. Competizione e sorellanza tra le prime della classe nella collana dei Quanti. Giorni futuri (Einaudi 2026) è già in corso di traduzione in numerosi Paesi.









Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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