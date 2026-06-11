La Lega Navale Italiana – Sezione di Riposto sarà tra i protagonisti del progetto di educazione alla legalità e cittadinanza attiva ‘I Guardiani del Mare II’, inserito nell’ambito dell’iniziativa ‘Battiti di Legalità’, promossa insieme all’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) di Acireale, Legambiente e altre associazioni del territorio. La struttura ospitante sarà la Parrocchia Santa Maria della Fiducia di Acireale.





L’iniziativa, realizzata nell’ambito del protocollo d’intesa tra il Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile e l’USSM di Catania, è rivolta a minori e giovani adulti e affronta temi di grande attualità e rilevanza sociale: pace e diritti umani, educazione ambientale, rispetto delle diversità, legalità e cittadinanza responsabile, dipendenze, salute e prevenzione delle relazioni tossiche. Attraverso incontri settimanali, attività laboratoriali, visione di cortometraggi, testimonianze e momenti di navigazione diretta, i partecipanti saranno coinvolti in un percorso di crescita personale e collettiva. Valore aggiunto e filo conduttore dell’intero progetto saranno il mare, la cultura della navigazione e la conoscenza delle imbarcazioni confiscate alla criminalità organizzata, nel pieno spirito della missione della Lega Navale Italiana.





La sezione di Riposto sarà impegnata attivamente attraverso la socia Grazia Russo, educatrice, artista e tutor d’aula del progetto, che coordinerà anche il laboratorio creativo ‘Oltre il colore’. L’iniziativa porterà alla realizzazione di una grande opera composta da sei tele che, una volta unite, formeranno un unico messaggio dedicato all’educazione e al rispetto dell’ambiente. “L’arte è uno strumento educativo fondamentale perché sviluppa creatività, sensibilità e capacità di espressione – spiega Grazia Russo – Nei contesti di recupero aiuta le persone a elaborare emozioni, ritrovare fiducia in sè stesse e costruire nuovi percorsi di crescita personale. Attraverso la creatività, l’arte favorisce inclusione, dialogo, empatia e speranza, contribuendo al benessere individuale e collettivo. In questo progetto utilizzerò sei tele dove ogni ragazzo dipingerà per unirle poi in un unico grande dipinto, come tessere di un unico mosaico”.





A conclusione del percorso, nel mese di luglio, è prevista una veleggiata con i ragazzi e i tutor coinvolti nel progetto, che rappresenterà un importante momento di condivisione e restituzione delle esperienze maturate, oltre a costituire un’occasione concreta per vivere insieme l’esperienza della navigazione e consolidare i valori dell’amicizia, della solidarietà e della partecipazione. “La Lega Navale di Riposto è da sempre impegnata nella promozione della cultura del mare come strumento di crescita umana, inclusione e formazione civica – dichiara il presidente della Lega Navale di Riposto, Giuseppe Ballistreri – Partecipare a questo progetto significa offrire ai giovani un’opportunità concreta per riscoprire valori fondamentali come il rispetto delle regole, dell’ambiente e delle persone. Siamo orgogliosi di mettere a disposizione le nostre competenze e la nostra esperienza per contribuire alla costruzione di percorsi di speranza e di futuro”.

Luogo: ACIREALE, CATANIA, SICILIA

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