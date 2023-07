Si terrà a Campofelice di Roccella (PA) dal 5 al 7 agosto la prossima grande mostra del Maestro Giovanni Crisci.

L’artista, che vanta all’attivo più di 50 anni di carriera, esporrà le proprie opere (più di quaranta) al Belvedere dei tramonti, in uno scenario suggestivo e particolare, dalle 18.00 fino a mezzanotte. Vincitore di tantissimi premi e inserito in numerose importanti pubblicazioni, è stato insignito anche del riconoscimento alla carriera in occasione del concorso internazionale d’arte pittorica CASTELBUONO CUORE D’ARTISTA del 2018. L’artista, le cui centinaia di opere adornano i salotti e le sale di importanti edifici pubblici e privati di tutta Italia, proporrà ai visitatori alcuni nuovi soggetti, che si discostano da quelli prodotti negli ultimi anni, mantenendosi tuttavia sempre fedele al suo inconfondibile stile, caratterizzato dalla luminosità dei colori e dalla corposità degli stessi. L’evento è patrocinato dal comune di Campofelice di Roccella e vuole essere un invito alla bellezza, per sensibilizzare la gente e distrarla dalla quotidiana routine degli smartphone, per trasportarla in un mondo fatto di immagini diverse, dove ogni problema svanisce per lasciare il posto alla serenità.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.