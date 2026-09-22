Il comico palermitano, tra i più amati dal pubblico della città, torna dopo oltre 12 anni sul palco del Teatro Al Convento per una serata all’insegna della comicità e del divertimento.

Giovanni Nanfa torna con il suo nuovo spettacolo “Giovanni Nanfa Show”. Appuntamento sabato 26 settembre, alle 21:15, e domenica 27, alle ore 18, in via Castellana Bandiera, 66.

Comico palermitano amatissimo e volto conosciuto della comicità siciliana, Nanfa porta in scena la sua inconfondibile ironia, fatta di battute, osservazioni sulla quotidianità e quella capacità tutta sua di raccontare Palermo e i suoi personaggi con leggerezza e spontaneità.





Il ritorno al Teatro Al Convento assume così un significato particolare: è un ritorno alle origini, a un luogo che negli anni ha rappresentato un punto di riferimento per lo spettacolo e per la comicità in città e che il comico ha gestito per tanti anni

Un appuntamento che promette risate, ironia e tanto calore, nel segno di quel rapporto speciale che da sempre lega Giovanni Nanfa al pubblico di Palermo.





Ingresso euro: 15,00 intero – 13,00 ridotto

Per info e prenotazioni: 3751461565

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