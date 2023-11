Fatto il congresso di Fratelli d’Italia ed eletto il Presidente non ci sono più scuse, tocca anche a Gioventù Nazionale scendere concretamente in campo.

Daremo il nostro apporto di idee e contenuti, ritenendo questo impegno un dovere civico prima che una testimonianza politica.

In un momento i cui gli amministratori locali si dimostrano sempre meno capaci di gestire la cosa pubblica, vanno studiate proposte alternative, va stilato un nuovo programma d’azione, dettata una nuova linea e ricostruito un centro-destra giovane.

L’obiettivo principale che però ci poniamo è quello di fare aggregazione e portare la politica al centro dell’attenzione dei giovani oggi privi di alcun punto di riferimento, attraverso iniziative e attivismo per il territorio e sul territorio Crediamo fortemente che il destino della nostra Città sia nelle mani delle nuove generazioni, nei giovani che con capacità, altruismo e determinazione si pongono al servizio della comunità, individuando i problemi da affrontare e ricercando e proponendo soluzioni concreto.

Il coordinatore di Trapani-Erice Antonio Jacopo Triscari

unanimemente ai coordinatori di

GN Paceco, Giuseppe A. Lentini

GN Marsala, Valerio Vinci.

GN Valderice, Giovanni Anselmo.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.