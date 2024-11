Durante la giornata conclusiva del 44° Convegno Nazionale Carlo Casini del MpV, la presidente Marina Casini annuncia con grande gioia agli oltre 300 partecipanti tra volontari di Centri di Aiuto alla Vita, Movimenti per la vita locali, Case di accoglienza, che il Santo Padre riceverà in udienza – in Aula Paolo VI – il Movimento per la Vita Italiano il giorno 8 marzo 2025 in occasione del 50° anniversario dei Centri di Aiuto alla Vita. Il Movimento per la Vita Italiano (MPVI) ha l’obiettivo di difendere e promuovere il valore della vita umana “dal concepimento alla morte naturale”, senza eccezioni. A tal fine la Federazione promuove l’affermazione di una cultura autenticamente aperta all’accoglienza e alla protezione di ogni essere umano, in qualsiasi fase del suo sviluppo ed in qualsiasi condizione esso si trovi, specialmente nella fase prenatale, dal concepimento, ed in quella terminale, minacciata dalla cultura eutanasica dello scarto. La vita è un bene indisponibile e il suo valore intrinseco rappresenta un bene comune della comunità, che va tutelato e mai sacrificato sull’altare della legittimità ad esistere, dal confine labile ed arbitrario. Solidarietà, democrazia, aconfessionalità e specificità sono gli altri valori che animano il servizio del Movimento, anche attraverso la propria rete di sedi locali.

