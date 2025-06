Passaggio della campana nel Club Rotary Palermo Ovest, tra il presidente uscente Giacomo Trupia e il nuovo presidente Giuseppe Cascio, il 24 giugno scorso, presso Villa Airoldi.

Una serata intensa, alla presenza del Governatore 2025-2026, del Distretto 2110 Sicilia e Malta, Sergio Malizia e dell’assistente Guido Ricevuto, che ha portato i saluti del Governatore Pitari.

Il presidente Trupia ha ringraziato tutti i soci per l’anno trascorso e ha conferito il Paul Harris Fellow e vari riconoscimenti ai soci che si sono distinti.

Il nuovo presidente Giuseppe Cascio ha presentato il Consiglio Direttivo 2024-2025 e accolto con gioia la nuova socia Sandra Burgio.

Il Governatore Malizia, emozionato per essere presente al primo evento, dopo il passaggio del collare, che ha visto il proprio club protagonista, ha concluso con parole ispirate: un invito a guardare oltre, ad agire da rotariani nella società civile e a promuovere la pace. Primo appuntamento distrettuale per un impegno civile e per “parlare in musica” di Pace: il concerto di Noa, il 2 agosto prossimo.

Luogo: Villa Airoldi , Piazza Leoni, 5, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.