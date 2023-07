Gli appuntamenti gratuiti del Moms Working

Un webinar e un ciclo di incontri in presenza per mamme e papà: organizzare la vita familiare e vivere serenamente, buone prassi, allattamento e genitorialità responsiva

Nell’ambito del progetto Moms Working, sostenuto con i fondi dell’Otto per mille della Chiesa Valdese e realizzato in collaborazione al Centro per la Salute del Bambino onlus, PedagogicaMente propone una serie di appuntamenti gratuiti dedicati ai genitori. In linea con l’idea del progetto di offrire sostegno alle famiglie, gli appuntamenti del Moms Working intendono offrire momenti di crescita e scambio, contribuire all’accrescimento delle competenze genitoriali, tenendo in grande considerazione il tema della genitorialità responsiva e delle buone pratiche da condividere.

Giovedì 13 luglio, dalle ore 17 alle 19.30, è in programma un webinar a cura di Germana Chiricò, professional organizer: “Conciliare famiglia e lavoro: come eliminare il superfluo e vivere meglio”. Consigli, tecniche e metodi per riuscire a organizzare al meglio il proprio tempo e i propri spazi, eliminare ciò che è superfluo per riuscire ad avere più controllo sulla propria mente e vivere più serenamente. Al centro dell’incontro l’influenza che hanno gli oggetti (personali o dei propri figli e figlie) e la confusione domestica sul proprio stato mentale; ma soprattutto, un focus su come conciliare i propri impegni lavorativi con quelli familiari e personali: diventare mamme e papà non vuol dire non trovare tempo per sé, per le proprie passioni. È importante riuscire a ritagliarsi i propri spazi, come farlo? “Semplicemente organizzare” è la parola chiave.

Il Centro per la Salute del Bambino propone un ciclo di incontri in presenza, a partire dalle ore 18, in via Tevere 2 nella nuova sede della cooperativa PedagogicaMente. Un momento di confronto in un ambiente sereno e familiare, dove accogliere mamme e papà con un aperitivo.

Il primo incontro è in programma martedì 18 luglio dedicato a “Le cure che nutrono”, quindi all’approccio della Nurturing Care e all’importanza dei primi mille giorni di vita. Cosa favorisce lo sviluppo infantile precoce? Di cosa hanno bisogno i bambini e le bambine per sviluppare appieno il loro potenziale e come aiutare i genitori in questo percorso?

Martedì 20 settembre in programma l’incontro “Tra musica e letteratura”, mentre martedì 8 ottobre “Il gioco è una cosa seria!”, dedicato al valore e all’importanza del gioco da condividere in famiglia. Ultimo incontro in programma martedì 21 novembre con “Allattamento e alimentazione responsiva”.

Per iscriversi basta inviare una mail a comunicazione@pedagogicamente.it per ricevere il link Zoom del Webinar e prenotarsi ai successivi incontri.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.