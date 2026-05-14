Immaginate la superfice di quattromila campi di calcio coperti da pannelli solari. Mediterraneo vi porta in Marocco, nel più grande complesso solare multitecnologico del mondo . Siamo a Noor, in arabo “luce”.

Da due secoli è la chitarra preferita per il flamenco. Andremo in un laboratorio artigianale in Andalusia, a Siviglia, per apprendere come si costruisce e perché gli artisti spagnoli la preferiscono alle altre.





Visiteremo una mostra a Torino sui 5000 anni di storia strappati alla distruzione della striscia di Gaza. Oltre 70 reperti del mai realizzato Museo Archeologico di Palestina, in giro da venti anni per evitare le bombe

Infine ritorneremo in Spagna, dove tra vigne, uliveti e campi di creali si moltiplicano le distese di pistacchi. Il paese iberico è diventato il primo produttore europeo.





Da questo ciclo anche #storyboard, immagini ed interviste sugli eventi delle ultime ore nel Mediterraneo. Dall’arte al folklore, dalle manifestazioni alle feste tradizionali.

Mediterraneo è una rubrica della Tgr, Direttore Roberto Pacchetti, Vicedirettore Roberto Gueli, caporedattore della Tgr Sicilia Giuseppe Ardica.

La rubrica è curata da Rino Cascio. Ha collaborato Nicola Alosi. Sigla e edizione di Antonio Prestigiacomo

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