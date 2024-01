“L’apprezzamento non è solo il più alto dei sentimenti, ma anche quello che dà vita a tutti gli altri.” – Cicero

Con questa frase, vorrei ringraziare una categoria di lavoratori che mi sta veramente al cuore. “ Gli Autisti”

Gli autisti di camion svolgono un lavoro estremamente impegnativo e cruciale per la nostra economia. Viaggiano per lunghe distanze, affrontano condizioni meteorologiche avverse e dedicano molte ore al lavoro.

Senza di loro, i beni di prima necessità e i materiali non verrebbero consegnati in modo efficiente. È importante riconoscere e apprezzare il duro lavoro e il sacrificio che gli autisti di camion fanno quotidianamente per mantenere in funzione la catena di approvvigionamento.

Grazie ancora.

Curatolo Leonardo

